La cantante Amy Gutiérrez descartó los rumores de un romance con Álvaro Rod, a pesar de que comparten mucho tiempo juntos y señala que lo considera como un hermano y que lo quiere mucho.

“Quiero aclarar que Álvaro y yo somos muy buenos amigos, muy cercanos y unidos. No somos perfectos, tenemos nuestras diferencias, pero nos queremos un montón, somos como familia y tenemos un vínculo muy bonito”, precisó la cantante de salsa.

Luego, añadió que siempre comparten fotos y contenido juntos en redes sociales, pues no tienen nada que ocultar.

“La gente siempre piensa de más, yo lo adoro, lo quiero, es como un hermano para mí. Y siempre le voy a desear lo mejor”, agregó Amy Gutiérrez.

Asimismo, dijo que no descarta realizar música urbana, “pues no solo me considero una cantante de salsa, me gusta hacer otros géneros y espero que se dé la oportunidad”.

En otro momento, comentó que uno de sus defectos es ser insegura, pero que trabaja mucho para poder tener más confianza en sí mismo.

“Soy muy insegura, no me atrevo a muchas cosas, pero trabajo todo el tiempo para superarlo. Creo que todos tenemos esos temores, esas dudas pero también es todo un reto ir creciendo poco a poco”, agregó Amy Gutiérrez.

AMY APOYA A SHAKIRA

Después de que Shakira presentará su nuevo tema, las redes sociales explotaron debido a la letra de la canción, la cual está en contra de la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martin.

Además, distintas figuras de la farándula peruana se atrevieron a opinar sobre la noticia, entre ellas la cantante de salsa, Amy Gutierrez. La intérprete se mostró a favor de la colombiana.

“La música está para expresar lo que uno no puede decir con palabras, o decirle a otra persona. Yo creo que nadie puede juzgar lo que le esté pasando la otra”, expresó Amy Gutiérrez al Diario Correo.

Por último indicó: “Shakira es una artista enorme (…) debe de tener más responsabilidades, más problemas y creo que ella lo está llevando bien”.

Amy Gutiérrez da su respaldo a Cristorata tras difusión de videos íntimos

El famoso tiktoker Cristorata pasa por un mal momento luego que inescrupulosos hackearan sus cuentas personas y difundieran videos íntimos que tenía con sus exparejas. La cantante Amy Gutiérrez se pronunció al respecto y le brindó todo su apoyo con un mensaje de fortaleza.

La artista, también amiga del tiktoker Cristorata, decidió compartir el comunicado y dejarle unas palabras de superación ante estos duros momentos: “Personas infelices que quieren destruir la vida de otros. Fuerza, Cristorata”, escribió.

