Por: Lady Gamarra

A sus 22 años, Amy Gutiérrez no solo desborda talento, carisma y humildad, sino también un gran potencial actoral, pues la cantante acaba de debutar en la actuación con la novela ‘Princesas’ de América Televisión, donde interpreta a ‘Alicia’. Además, revela que ha recibido propuestas indecentes, las cuales ha sabido ‘parchar’ porque se considera una mujer de carácter y que puede ser ‘mansita, pero no mensa’. Hoy su corazón late a mil, no solo por el cariño y respaldo de sus miles de seguidores, sino por su pareja Álvaro Peralta, con quien tiene casi seis meses de relación.

Amy, vas a debutar en la actuación en ‘Princesas’…

Todavía no aparezco en pantalla, pero estoy esperando y les aseguro que se van a matar de la risa. Interpreto a ‘Alicia’, es un personaje que me encanta porque es una chica extrovertida, elocuente y graciosa.

¿Hubo temor por el hecho de ingresar a un mundo nuevo, tal como es la actuación?

Sí. Tenía una responsabilidad grande, muchas dudas y miedo porque quieres que todo salga bien, pero al final descubrí que el secreto es fluir, ser natural y divertirse. En un momento decía: ‘¿Qué hago aquí?’, porque había muchos actores ‘pro’ y yo recién estoy empezando, pero me esforcé muchísimo, sé que he hecho un buen trabajo y quiero seguir por el camino de la actuación.

En medio de la crisis de la pandemia y siendo artista, ¿Cómo ha sido este año para ti?

Este año ha puesto a prueba a todo el mundo, ha sido difícil, pero me hizo más fuerte, porque los artistas también nos deprimimos y estamos tristes.

A tus 22 años, les cumpliste el sueño a tus padres al comprarles un departamento. ¿Qué tan gratificante fue eso para ti?

Es un sueño habernos mudado a un departamento, que es un dúplex. Es algo que no lo hubiera podido hacer sin la motivación de mis papás y de mi equipo.

Amy Gutierrez estrena su nueva canción

Especialmente porque todo lo has logrado a base de tu esfuerzo, pues se ve a muchas chicas jóvenes y guapas que optan por el camino más fácil…

No juzgo a las personas, cada quien elige el camino que quiere, pero yo prefiero conseguir mis cosas con mi propio esfuerzo, con mi dinero, sudor y así me siento feliz. Si otras personas se sienten felices de otra manera o metiéndose con personas de plata y son felices así, está bien.

Tus padres te han inculcado buenos valores y siempre luchar por tus sueños…

Obviamente. A mí no me han faltado situaciones comprometedoras o propuestas indecentes.

¿Qué tipo de propuestas?

Las de siempre: ‘si te quieres hacer famosa yo te puedo dar esto o el otro’. Ya se sobreentiende a lo que se va, pero mi mamá siempre me ha aconsejado bien. Tengo 22 años y hasta los 50 seguiré escuchando a mi madre.

¿Eres de poner el ‘parche’?

Antes prefería ignorar porque era más sana, pero he ido creciendo y han aparecido varias propuestas muy feas y los he ‘parchado’.

Entonces, eres de armas tomar y tienes carácter…

Sí. Me sacan de mis casillas cuando minimizan a las personas, cuando hablan mal a las espaldas, cuando te ven como algo insignificante… no me gusta el abuso.

Una puede ser buena, pero no tonta…

Exacto. Una puede ser mansita, pero no mensa.

¿Consideras que la humildad ha sido pieza clave para tu crecimiento artístico?

Sí. Uno siempre tiene que acordarse de cómo empezó, porque un artista no sería nada sin el apoyo del público.

De otro lado, hoy te vemos contenta en el aspecto sentimental junto a tu pareja Álvaro.

Estoy tranquila, estable y no me puedo quejar. Estoy en una etapa de mi vida disfrutando al ciento por ciento tanto en lo personal y profesional.

Amy Gutiérrez en entrevista con Trome

A finales del año pasado te entrevisté y me comentaste que eras una chica difícil de conquistar. ¿Cómo así te enamoró?

Me acuerdo lo que te dije: ‘Soy bien difícil’ (risas), pero creo que los valores (de Álvaro), la nobleza de la persona y sobre todo su chispa me conquistaron, porque quien te hace reír todo el día y todos los días… ahí es.

Con sus problemitas como toda pareja…

Problemas tienen todas las parejas, quien diga que no, entonces está mintiendo, pero nosotros somos más de esperar a que pase todo para conversar, así que estoy feliz, tranquila y enamorada.

¿Celosa?

No. Además, no estaría con una persona que me diera motivos.

¿Perdonarías una infidelidad?

Hasta el día de hoy no me han sido infiel, no quiero imaginarme cómo se sentiría porque debe ser feo, pero si pasa eso en mi vida (infidelidad)… es algo que no lo pensaría dos veces, no lo perdonaría.

¿Ya tienes instinto de convertirte en mamá?

Ya soy mamá, tengo dos perritos (risas). Me encantaría tener una familia, dejar un legado a mis hijos, pero de aquí a unos años quizá, cuando tenga 40.

¿Ya te dieron el anillo?

(Nos enseña la mano) No. Por favor, tengo 22 años, hay que ir con calma, tranquilidad y mucha paciencia.

No te gusta ventilar tu vida privada, ¿es ese el secreto para conservar la relación?

Hay cositas que no se necesitan estar publicando porque no son parte del negocio ni estrategia. Estoy enfocada en lo que tenga que disfrutar.