Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Este es un encuentro de dos culturas. La del barrio pícaro y acogedor. La otra de las casas lindas y de buen corazón. Una salsera de profesión. Su ‘pinky’ cultiva el pop–urbano. Una es chalaca, la ‘compinche’ de los altos de Santiago de Surco. Ambas han forjado una canción, pero también una amistad y se ‘nutren’ mutuamente. Amy Gutiérrez y Ania se juntaron para soltar al mundo su ‘Cómo le explico’, pero hay más por responder.

“CUANDO ACABO UNA RELACIÓN DIGO: NO PASA NADA, NO FUNCIONA”

Amy, si la llevas a Ania al puerto, ¿Cómo la ‘bautizan’?

‘La blanquita’.

¿Qué es lo primero que le proponen?

La sacan a bailar una buena salsa.

¿A qué zona la llevarías?

Donde crecí: Gambetta Baja.

Estamos en febrero, ¿cómo era este mes antes de la pandemia?

Full carnavales. Una vez me pasó algo terrible.

¿Qué ocurrió?

Estaba de salida, bien cambiada y me agarraron en mancha.

¿Harta agua?

Me tiraron al barro.

Ni siquiera a una de las ‘piscinas’ que ponen en las pistas...

Hubiera sido lo mismo, porque no están tan limpias, ja, ja.

Imagino que también has jugado.

He tirado agua desde mi techo y hemos inundado las casas.

¿Una lisura que siempre se te escapa?

Es normal que un chalaco siempre mente la madre.

También es costumbre cantarle a los muertitos.

Una vez lo hice con el hijo de la amiga de mi mamá.

¿Cómo se saborea una pollada?

Comiéndola con la mano.

Como buena porteña, ¿directa para cortar una relación?

Lo he hecho con estas palabras: No pasa nada, no funciona. Pero todo por teléfono, ja, ja.

¿Pretextos clásicos?

Me voy de viaje y no nos irá bien, y agregas: Cumple tus sueños, bendiciones.

¿Qué sentiste cuándo Rubén Blades comentó la nueva canción con Ania?

Una emoción muy grande. Que a un genio le guste nuestro tema es para llenarnos de orgullo.

Entonces adelante, que cuando salga esta entrevista ya habrán tenido más de 200 mil visitas.

Gracias al Trome por el apoyo y a la gente decirles que estamos sumamente agradecidas por su respaldo.

Amy Gutiérrez y Ania se confiesan con Trome y hablan de su nueva canción

“ME ENGAÑARON Y NO HUBO SEGUNDA OPORTUNIDAD”

Ania escucha atenta las declaraciones de su ‘partner’, en sus gestos se ve la sorpresa que le genera cada respuesta y Amy la bromea: ‘Con quién has grabado amiga’ y ella sonríe. Es el momento para que hable su corazón.

¿Cómo le dices a alguien que no vas a aceptar su invitación?

Si la hago, te aviso.

¿Eso cómo se lee?

Tanto el hombre como la mujer, cuando sí quiere encontrarse, pone el día y la hora.

¿Alguna vez te has mandado con un chico?

Seguro que sí.

¿Tomaste valor?

Estaba zampada.

¿Cuántas veces te vengaste en tus letras?

Es inevitable que cuente parte de mis experiencias.

¿O sea?

No lo hago conscientemente, pero una vez un ex me preguntó si me refería a él.

¿Cuál fue tu respuesta?

Vive tu vida y sé feliz.

¿Te fueron infiel?

En mi primera relación.

¿Lo descubriste?

Su ‘otra enamorada’ me llamó: ‘¿Es verdad que estás con él?’.

¿Lo perdonaste?

No hubo segunda oportunidad.

¿Y tú has ‘resbalado’?

No me nace engañar.

¿Tienes en tus redes a tus ‘ex’?

Solo he tenido dos relaciones y el primero está bloqueado.

¿El segundo?

Está ahí, pero no pasa nada.

¿Enamoradiza?

Dejaba muchas cosas por amor, pero recibí un gran consejo de mi hermana: ‘Con la única persona que vas a estar el resto de tu vida eres tú’.

Viene un galán y no le gusta tu escote...

Le respondo ‘qué mala suerte, pero yo visto de esa manera’.

¿Una salsa?

Cualquiera de Rubén Blades, pero sobre todo ‘Vida’.

Amy Gutiérrez y Ania se confiesan con Trome y hablan de su nueva canción

¿Uno criollo?

Los de Eva Ayllón.

Si estás romántica, ¿qué escuchas?

Los Backstreet Boys.

¿Alguna vez te acosaron?

Cuando estuve en el concurso ‘La Voz’, una persona me escribía todos los días y no le tomaba importancia, hasta que nos fuimos con toda mi familia a Máncora y me mandó un mensaje: ‘Bienvenida a mi ciudad’.

¿Qué hiciste?

Me regresé, pero ahí acabó todo.

Han hecho un ‘golazo’ con el tema ‘Cómo le explico’.

Estamos felices, orgullosas.

El Trome les pone otro ‘like’.

Gracias por difundir nuestro arte y un gran abrazo a los lectores.