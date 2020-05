A sus 21 años, la cantante Amy Gutiérrez se considera una mujer aguerrida, con barrio, de armas tomar, que batalló contra muchos obstáculos para ganarse un nombre y convertirse en una de las mejores exponentes del género salsero en el Perú.

Hoy esta chalaca, de mirada tierna y voz dulce, va en busca de la internacionalización de la mano de Sergio George y se solidarizó con Mayra Goñi, con quien hace poco tuvo un entredicho, luego de ser acosada en redes sociales.

Amy, son tiempos difíciles, pero continúas avanzando con tu carrera musical…

Así es. Es momento donde los artistas tenemos que reinventarnos y ponernos a prueba.

¿Qué se siente estar en la mira de Sergio George y trabajar con él?

Es un gran reto trabajar con alguien de la talla de Sergio George, quien ha laborado con Marc Anthony, Maluma, India y diversos cantantes. Sergio me ha dicho que admira mucho mi talento y eso es increíble.

Cantas desde los 9 años y ahora tienes 21. ¿Ha sido fácil el proceso de ganarse un nombre propio?

No ha sido fácil, tuve tropiezos, me cerraron las puertas y muchas personas se han aprovechado de que mi mamá y yo somos muy buenas, pero cada obstáculo fue un impulso para levantarme y seguir luchando por mis sueños… sin escándalos, tranquila y llevando una carrera limpia.

Eres joven y estás entregada a tu carrera. ¿No hay mucho tiempo para disfrutar de las cosas propias de tu edad?

Me he perdido momentos muy importantes, cosas de adolescentes, pero hay que seguir escalando y luchando por mis sueños.

¿Consideras que la fama te ha hecho ‘tambalear’ en algún momento?

No, porque siento que todavía no he llegado a la fama; al contrario, tengo mucho por crecer. La clave de mi carrera es la humildad y ser agradecida. Siempre hay que estar con los pies sobre la tierra.

Como buena chalaca, ¿eres una mujer de armas tomar?

Dicen que hay que ser mansa, pero no mensa; yo fui las dos cosas en algún momento. Me considero una mujer aguerrida, respetuosa y protejo a mi familia, tal como lo hacen todos los chalacos. Soy muy observadora, directa y no tengo ‘pelos en la lengua’.

¿Eres una chica con barrio?

Soy recontra barrio y me aflora en su momento, pero no me gusta meterme en problemas.

¿Amante de la cocina?

Claro, puedo preparar un ‘ajinomen’ o atún con limoncito. El arroz con huevo me sale riquísimo, ja, ja, ja.

¿Te gustaría someterte a alguna cirugía?

No tengo nada en contra de la gente que se hace operaciones, es su decisión. En mi caso, no he pensado en hacerme nada, soy muy joven para pensar en operaciones, así que ciento por ciento natural.

¿Eres fácil de conquistar o tienes ‘corazón de piedra’?

Soy romanticona.

¿Cuál es tu prototipo de hombre?

No tengo, pero me gustaría que sea sincero, gracioso, respetuoso y amable.

¿El físico importa?

Me gustaría un chico de buen corazón y que sea gracioso. Esa es mi combinación perfecta.

¿Desconfiada?

Bastante. Solo he tenido un enamorado y no he podido estar con otra persona porque cuido mucho mi vida personal. Soy muy insegura, pero cuando llega una persona que me quita los miedos y todo fluye, bacán.

¿Soltera?

Sí y enfocada en mis cosas. No hay nadie.

¿Nadie te está ‘tirando maicito’?

No. Cupido se ha olvidado de mí, está haciendo cuarentena.

¿Con ganas de enamorarte?

¿A quién no le gustaría enamorarse? Claro que sí, pero todo llega en su momento.

¿Se puede ser amiga del ex?

Claro que sí. Tengo una buena relación con mi expareja, trabajamos juntos y cada uno tiene sus prioridades.

Mayra Goñi te pidió disculpas públicas. ¿Quedó todo bien con ella?

Sí. Ya habíamos hablado en privado, las cosas están claras y todo en paz, así que ‘peace and love’ con todos.

Amy Gutiérrez se amistó con Mayra Goñi y Nesty

Hace poco ella fue víctima de acoso y un depravado le enseñó sus partes íntimas en una transmisión en vivo…

Me solidarizo totalmente con Mayra y como compañera artista siempre voy a estar ahí para apoyar a quien me necesite. Si la veo en algún momento también la saludaré con todo el cariño del mundo. Le deseo lo mejor siempre, a ella y Nesty.

Sin embargo, hay gente que la culpó y dijo que ella era la responsable de lo sucedido por exponerse…

Mucha gente cree que eso es ‘normal’, pero no está bien. Sé que las autoridades están buscando a la persona y me parece lo más correcto. Espero que lo encuentren y que asuma las consecuencias de sus actos.

Finalmente, ¿cómo te ves en algunos años?

Me gustaría pisar tierras extranjeras y hacer un tour grande. También quisiera empezar a realizar videoclips y tener una casa propia para mi familia.

