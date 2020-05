PUSO EL LÍMITE. Amy Gutiérrez se mostró muy afectada en una entrevista que le hizo La Chola Chabuca sobre las declaraciones de Mayra Goñi.

“Yo te voy a decir que este momento para mí es un momento importante y difícil porque me atacan a mí y también a mi familia”, contó Amy Gutiérrez sobre Mayra Goñi. Además, la cantante mostró los mensajes que le envian a su cuenta de Instagram tras las declaraciones que hizo la cantante sobre la salsera. Los comentarios malintencionados quebraron a la joven.

Además, Amy Gutiérrez indica que nunca traicionó a Mayra Goñi y que le explicó en que contexto se dieron esas declaraciones. La salsera arremetió contra la cantante y dijo que no iba a ser parte de ese show porque su carrera siempre la ha llevado de manera limpia.

Amy Gutiérrez contó cómo inició su amistad con Mayra Goñi. “Estábamos en el artista del año antes de estar en el Dúo Perfecto, yo la he visto en eventos de Son Tentación, yo le escribí muchas veces diciendole que la admiro mucho, yo he ido a su casa a comer, hechos hecho cosas de amigas. Yo soy una persona que tiene códigos, he crecido con muchos valores, soy una persona que toda su vida ha demostrado desde chiquita que vengo haciendo mi carrera sin ningún tipo de show”, menciona la cantante.





AMY ROMPE EN LLANTO

Amy Gutiérrez le envío un mensaje a Mayra Goñi y le dijo que siempre la iba a apoyar si lo necesitaba por la amistad que compartieron. La cantante se puso más emotiva al momento de hablar de su familia, en especial, de su mamita quien la acompañó cuando estuvo una semana internada en la clínica.

La cantante mencionó que salia a declarar sobre el tema de Mayra porque estaban atacando a su mamá. “Se conversa directamente, te tengo ahí para escribirte, pero si se meten con mi familia es algo que yo no puedo permitir. Hoy quiero mostrar a esa Amy que no se va a dejar”, menciona la joven.

Amy rompe en llanto por su mamá y cómo le afecta lo dicho por Mayra Goñi (TROME)

