La actriz mexicana Ana Brena Contreras cerró la primera temporada de “Médicos, Línea de Vida” y en un video a su cuenta de YouTube hablo sobre sus próximos trabajos, entre ellos su posible regreso a la tercera temporada de “Por amar sin ley”.

Hasta ahora la actriz no había dado declaraciones sobre el tema luego que en la telenovela de Televisa dejaran abierta la posibilidad que el personaje Alejandra Ponce -que ella interpreta- pueda estar con con vida.

“'Por amar sin ley’ es un proyecto que amo y adoro. Ustedes saben cómo amo yo esa producción. Los que estábamos en el elenco nos hicimos así como hermanos, entonces es un proyecto que me encantaría. (...) Lo que pasa es que como ya lo había platicado antes, no fue mi decisión lo que pasó con el personaje”, señaló Contreras.

“Yo hubiera querido que al personaje no le pasara nada, que solamente se hubiera ido de viaje o que, en su efecto, me hubieran esperado (...) No se pudo por decisiones de la empresa y por eso yo no pude continuar”, añadió.

Ella afirmó que también fue una sorpresa para ella la muerte de su personaje, pero espera que se pueda concretar su regreso luego que la situación mejore en su país por el coronavirus. “Obviamente que yo con El Güero (el productor) tengo excelente comunicación y ya me había platicado la posibilidad y la idea de qué opinaba y por cuestiones de tiempo en realidad es que no se ha cerrado como tal, pero me encantaría”, concluyó.

