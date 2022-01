Ana Kohler , la reina del ‘Siki , siki’, tuvo la oportunidad de conversar , en Pucallpa, con Florcita Polo Díaz sobre la situación que vive con su esposo Néstor Villanueva, quien dijo a Trome que luchará por ella hasta que se lo permita para recuperar su matrimonio, pues como dijo la hija de Susy Díaz atraviesa por una crisis.

“Tuve oportunidad de charlar con ella en Pucallpa, cuando ya hay otro punto que es el maltrato emocional, como que la cosa ya cambia. Mira, yo aprendí que cuando tú dices algo, ya no hay marcha atrás porque tus palabras no te las vas a meter a la boca. Pienso hoy más que nunca que hay que valorar a la familia”, sostuvo Kohler

En tanto Florcita ha señalado que sus únicos ‘amores’ son sus hijos Adriano y Stefano, y prefiere guardar silencio cada vez que le preguntan por su esposo Néstor Villanueva.

Luego de decir que tu matrimonio (con Néstor Villanueva) atraviesa por una crisis, ¿el divorcio pasa por tu cabeza?

Prefiero no hablar de ese tema, estoy enfocada en trabajar, lo que pasa en mi vida personal queda para mí.

¿Cómo fue tu Navidad?

Bonita, la recibí con mi mamá (Susy Díaz) y mi hijo Stefano. Es la primera Navidad que paso con ella y yo lo decidí así luego de perder a nuestros familiares, pues como dije fue una experiencia bastante dolorosa para nosotras.

¿Tu mamá respalda tus actos?, ¿te aconseja?

Mi mamá está orgullosa de la hija emprendedora que tiene, que sigue saliendo adelante por sus hijos.

El ‘Mero Loco’ comentó que eres chamba, que en tu matrimonio ‘parabas la olla’...

Yo trabajo desde los 14 años, Dios y mi padre saben por qué me mandaron a trabajar a Pucallpa, al lado de mis ahijados Los Tulipanes. Sobre lo otro, pues los dos trabajamos por nuestros hijos.

¿Por el ‘piquito’ con uno de Los Tulipanes empezó todo el tema con Néstor?

Yo soy madrina de ellos y también soy actriz y es mi trabajo.

¿Estás preparada para una nueva ilusión amorosa?

No, yo estoy enfocada en mi chamba y en abrir más tiendas para vender mis vestidos.

¿Te molesta el ampay de Néstor en Chancay?

Prefiero no hablar de eso.

Parece que hubieras ‘enterrado’ a Néstor...

No, en realidad no es eso, solo que decidí no hablar de mis cosas, solo pienso en mis hijos y proyectos.

Tus hijos son el pilar de tu vida...

Mis hijos son mi motor y motivo y le agradezco a Dios por dármelos, ambos están orgullosos de la mamá que tienen. Son los únicos amores que tengo en mi vida.

NÉSTOR SE LA JUEGA

En tanto Néstor Villanueva, declaró a Trome que luchará por el amor de su esposa y recuperar su matrimonio con la hija de Susy Díaz.

Néstor, ¿sigues enamorado de tu esposa?

Mi amor por ella no ha cambiado.

¿Seguirás esperándola?

Voy a luchar hasta que ella lo permita.... y si no quiere, lo tendré que aceptar.