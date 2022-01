Ana Kohler reveló a Trome, en Pucallpa, que este año el tema ‘Siki, siki’ cumple 22 años y por eso lanzará una nueva versión de esta pegajosa cumbia con la participación de otros colegas. Además, contó la historia de cómo nació esta canción que la llevó al extranjero y a conocer todo el Perú.

“Empecé este año contenta, con mucha energía y muchos proyectos de los que pronto ya se van a enterar”, dijo al borde de la piscina del hotel donde se hospedó en la ‘tierra colorada’.

Ana Kohler comentó que la relación con su esposo está en una pausa, pero siguen casados y compartiendo el hogar conyugal. (Foto:GEC/ Allengino Quintana, enviado especial a Pucallpa)

¿Cuántos años en la música?

34 años.

Pero parece que el público recuerda el tema ‘Siki, siki’ como si fuera ayer...

Las personas se han saltado una etapa de mi carrera, porque lo que me hace conocer todo el Perú y como solista es el disco ‘Ilusión’ que también es mío, pero lo que más sonó fue el ‘Siguricha’ (canta), tema supernoventero y en ese tiempo ‘Euforia’ (la agrupación) no existía. Cuando yo entro a la agrupación, vamos a ser claros, ingreso a salvarles la vida porque ellos tenían 24 contratos y quién más podía hacerlos. La verdad no quería, salía de la pérdida de mi hermano, estaba promocionando un disco nuevo y pensaba que era como encasillarme, pero me dijeron: ‘Ana, por favor’. Mi suegro me dijo son solos dos meses y bueno, ese tiempo se convirtió en un año y tres meses.

‘EL DINERO NO ES EL ÉXITO’

La gente te identifica a ti con esa canción porque eres ‘la reina del Siki, siki’...

Es una canción que prácticamente nació en el estudio Iempsa. Estábamos de madrugada y se grababa en cinta, entonces tenía que modificar la letra porque era en portugués y no iba con nuestra realidad. Justo estábamos tres personas en el estudio y un señor que estaba haciendo el sonido me dijo: Usa el quechua y yo respondí ‘claro, hay que hacer polémica’. Además, quién no lo tiene, solo que algunos dicen derriere, pompis, potito, poto y al fin y al cabo todos ya saben lo que significa ‘siki’. Ahora la canción está cumpliendo 22 años, porque fue la mejor canción del 2000, la mejor canción del milenio. Ver a los niños que la bailan, para mí eso es tener éxito. Para mí el éxito no se traduce en tener dinero, sino en dejar huella. Cuando yo iba a los malls, antes de la pandemia, las niñitas emocionadas se tomaban fotos conmigo. Sentir sus corazoncitos cómo latían y verlas bailar, yo no lo podía creer, el ‘Siki, siki’ se ha dado una refrescada.

Ana Kohler dice que pronto presentará la nueva versión del tema con la participación de otro cantantes. (Fotos: GEC/ Allengino Quintana, enviado especial a Pucallpa)

¿Piensas hacer una nueva versión?

No puedo decir, hay algo que está cerrado no sé bajo cuántas llaves, ya se van a enterar con quién o quiénes están participando.

