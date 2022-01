Ana Kohler comentó que después de anunciar el año pasado que estaba separada de su esposo Kevin Borda, continúan viviendo juntos y que en este momento su relación está en ‘pausa’, pero aconseja a las jóvenes parejas a que dialoguen y no dejen pasar los detalles, pues estos enriquecen la convivencia.

Ana, para muchos resulta raro ver que Kevin y tú se lleven bien y sean tan maduros...

En nuestro caso, voy a ser sincera, vivimos en la misma casa, hacemos vida familiar, comemos juntos, salimos juntos, continuamos haciendo nuestra vida igual, somos una familia, con la única diferencia que en este momento estamos en una pausa . Tú vas a mi casa o los músicos van y no hay diferencia en nada, seguimos haciendo vida familiar y si no estamos de acuerdo en algo lo decimos.

¿Y cómo hacen si están separados?

Honestamente hace mucho que no hablamos del asunto, estamos como agua de tanque. Mira, lo que tenga que pasar pasará, porque seguimos legalmente casados, compartimos el techo conyugal, todo lo hacemos como un matrimonio. No vas a ver que él se compra sus cosas y se cocina, nada todo es lo mismo. Ahorita estamos concentrados en nuestros proyectos y él es muy preocupado en que yo esté bien.

Bueno, siempre fue muy atento contigo...

No hay ninguna diferencia, si hubiese otra cosa, tipo lo de Melissa Paredes (por su ampay con el bailarín ‘activador’ Anthony Aranda en la cochera de un gimnasio en Miraflores) , el divorcio por mutuo acuerdo sale rápido y si no nos hemos divorciado y seguimos viviendo en el mismo techo, que cada quien ya saque sus conclusiones.

Consejos para las parejas...

Mira, llevar un matrimonio no es fácil y tiene que ver con las decisiones, porque tú decides amar, yo decido amar y hacerte feliz. Entonces, en ese proceso no debe faltar nunca la comunicación y los detalles por más chiquitos que parezcan o creas que para la otra persona no va a significar nada. En mi casa, mi esposo es el parrillero y yo hago las guarniciones, él sabe cómo me gusta mi carne, mi costillita y me las hace, esas son cosas que no tienen precio.

¿Y si pasará algo más adelante, la vida continúa?

Pase lo que pase no pierdo la alegría, yo me desahogo llorando como toda artista soy sensible, pero soy una persona que seca sus lágrimas y salgo a comerme al mundo. A mis casi 47 años, no dejo que nada ni nadie me quite las ganas de vivir, estar feliz, sonreír, la vida es una sola y debemos disfrutarla. ¿Sabes cuál es el secreto? Moverse y bailar mis canciones, es la mejor terapia para seguir adelante.