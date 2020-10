La cantante Ana Kohler aclaró que su separación, tras 28 años de matrimonio, con Kevin Borda, no se debe a un tema de infidelidad y aseguró que está tranquila y feliz continuando con su carrera.

“No hay drama, solo quiero dejar en claro que no es un tema de infidelidad, como especulan. Conté lo que estaba viviendo en mi Facebook porque siempre he sido franca, no hay problemas entre nosotros seguimos viviendo juntos, pero nuestra relación es laboral y de amigos. Cada uno es libre de rehacer su vida”, dijo.

¿Y es difícil compartir luego de tantos años juntos?

Es que ya vivimos la etapa crítica, estamos en otro momento. A mis 45 años estoy tranquila, me quiero más, vivo para mí y sigo componiendo, cantando mi nuevo tema ‘Nuestro planeta’ , hago labor social con mi imagen sin cobrar un sol y sigo con mi negocio de venta de cecina. Tengo tres hijos que han sido bien criados y dos ya son profesionales, la vida continúa, yo me veo al espejo y me digo: qué bien estoy, me arreglo y visto sin que nadie me cuestione.

