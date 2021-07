Ana Kohler: “El ‘Coyote’ Rivera me hizo renegar en la cocina porque no seguía mis órdenes”

Este domingo Ana Kohler y Jorge ‘El Coyote’ Rivera llegan a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Ellos se enfrentan a Lucia de la Cruz, quien hará dupla con exfutbolista y Alex Magallanes. Por ende, no te pierdas este domingo, a las 7:00 p.m. esta edición, dónde no faltará la chispa y la buena sazón.

Este domingo Ana llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿qué tal tu desenvolvimiento?

Me encantó estar en la cocina de Ethel y Yaco, solo que me desespero cuando las cosas se hacen lentas. Pero yo soy buena en la cocina, pico muy rápido y tengo muy buena sazón.

¿Conquistas por el estómago?

Sí, conquisto por el estómago y los platos peruanos me salen riquísimos. El cebiche, la carapulcra, la papa a la huancaína, ¡me salen espectaculares! Además de la música, una de mis grandes cualidades es la cocina, me fascina cocinar.

¿Qué tal cocinar con el “Coyote”? ¿Te hizo renegar en la cocina?

Fue una experiencia increíble, conocerlo fue muy lindo porque tenemos muchas cosas en común. Pero sí, me hizo renegar en la cocina porque no me hacía caso, él se tomaba sus tiempos y no seguía mis órdenes. Grité tanto que me quedé ronca (risas).

¿Y qué tal es Lucía de la Cruz en la cocina?

Lucía de la Cruz tiene una gran voz y es una cantante extraordinaria, pero es malísima en la cocina. Ella misma ha declarado que nació para agarrar un micrófono, no para entrar a la cocina.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estaré en vivo en Estados Unidos celebrando nuestro bicentenario, celebrando al Perú. Estoy feliz de poder cantar en vivo después de un año y medio, me voy a reconectar con el público que tanto quiero.