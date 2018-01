Anabel Torres está muy feliz con su 'bebito' y habla de su matrimonio [ENTREVISTA]

La ‘bebita’ Anabel Torres (34) disfruta a pleno de su matrimonio con Ronny Aching (27) y asegura que la diferencia de edades no tiene importancia.



“ Me casé hace dos meses y todo está bien, tranquilo. Decidimos dar ese paso después de cuatro años de relación”, contó Annabel.



¿Cómo se conocieron?

Nos conocemos de toda la vida, desde la infancia, obviamente él era más pequeño que yo, nuestros papás son muy amigos. Nos reencontramos para un proyecto musical porque él es músico profesional y yo cantante. Empezamos a conversar, salir y todo se dio poco a poco, con calma. Sobre todo siendo auténticos, nadie mostró su mejor cara para que él otro piense que es un ángel, no, por eso hemos llegado hasta este punto.



¿Te fastidian por la edad, te dicen ‘robacunas’?

No, para nada.



¿No tienes problema con la diferencia de edad?

Eso es algo mínimo. Imagínate, estuve casada antes con un hombre 15 años mayor que yo. Ahora él (Ronny) tiene 7 años menos, es irrelevante.



¿Han pensado en tener hijos?

Sí, pero eso no está dentro de nuestros proyectos ni planes inmediatos... más adelante, aún soy joven.



¿Tienes algún proyecto para regresar a la música?

En realidad, allá (Tarapoto) tengo una constructora, un bar y peña, que manejamos con mi esposo. Igual, siempre vengo (a Lima) buscando nuevos negocios. Me gusta la música, así que vamos a entrarle por ahí a ver qué pasa.



(M. Casas)

