Anahí de Cárdenas le gustaría ser mamá [VIDEO]

La actriz Anahí de Cárdenas reveló que hace unos meses se divorció de Franco Ferrari, después de tres años de relación. Además, dijo que le gustaría ser madre.



“Tener una familia, para mí, era una cosa ajena, hasta que me casé... pero luego me divorcié. Ha sido un proceso difícil, pero ya está superado. Me gusta mi soledad, me gusta llegar a mi casa y estar con mis gatitos y disfrutar del silencio”, comentó Anahí de Cárdenas.



Sin embargo, su vida también ha dado un giro porque ahora le gustaría ser madre. “Toda la vida he dicho que no quiero tener hijos, pero a comienzos de este año me picó el bicho y dije: ‘quiero hijos’. Ojalá Dios quiera que venga alguien (a su vida)”, detalló Anahí de Cárdenas, quien participa en ‘El gran show’.



En la última gala obtuvo los mejores pasos, pero no se siente favorita para la gran final del próximo sábado.

Baile de Anahí de Cárdenas