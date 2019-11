Anahí de Cárdenas tras su último examen: "El cáncer no espera, el proceso es intenso, violento y rápido"

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo Anahí de Cárdenas dio detalles sobre el último examen al que se sometió como parte de su tratamiento para combatir el cáncer de mama que padece. Según contó, aún no le confirman si se someterá a sesiones de quimioterapia antes de ser operada, esto debido a un problema con un ganglio.

“Último examen el día de hoy. Vamos a ver si se me hace quimio antes de la operación o no, por ahí un ganglio se ha puesto sospechoso”, escribió la actriz en sus redes sociales.

Afortunadamente, Anahí afirma que el diagnóstico es algo que se puede manejar y recomienda no saltarse los procesos.

“Es sumamente importante no saltarse los pasos en estas cosas. Importante con tu diagnostico ir donde el oncólogo tratante”, indica en su publicación.

Anahí De Cárdenas también admitió haber estado desinformada sobre el cáncer de mama y todo lo que requiere una vez detectado.

“Antes de este proceso y meterme de cabeza al tema, estaba totalmente desinformada. Pensaba que había solo un doctor que veía todo, y que bastaba una mamografía para detectar un cáncer de mama. ¡Hay tantas formas!”, precisa en su texto.

Finalmente, Anahí dijo que mantendría informados a sus seguidores sobre su tratamiento, además de referirse a lo agresiva que puede ser esta enfermedad.

“Ya les iré contando todo el proceso, pero es intenso, es violento y rápido. Esta enfermedad no espera, y yo no me caracterizo por mi paciencia, ¡así que a por ello! ¡Vamos!”, sentenció.