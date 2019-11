Anahí de Cárdenas reveló que padece cáncer de mama: "Noticias no tan buenas, pero todo se supera"

Anahí de Cárdenas reveló, a través de un video en su cuenta de Instagram, que padece de cáncer de mama. La actriz pidió respeto por su privacidad. Además, la también bailarina sostuvo que mantiene toda la esperanza en superar la enfermedad.

"Noticias no tan buenas, pero todo se supera. Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico. Cáncer de mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor, respetar mi decisión. Gracias", escribió en la leyenda de un video la actriz de 'Esta sociedad'.

En el clip, Anahí de Cárdenas comentó que fue diagnosticada con cáncer de mama el pasado 4 de noviembre tras realizarse su chequeo médico anual.



"El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo", dijo la actriz de 'Asu Mare' y 'Dioses'.



Anahí de Cárdenas sostuvo que todo fue "bastante rápido, bastante violento", agregando que había detectado "un bulto" en la zona del pecho derecho. Luego se realizó una mamografía y una resonancia magnética, donde su enfermedad fue detectada. Después de hacerse una tomografía y una biopsia, los médicos determinaron que sufre un carcinoma infiltrante.



La artista y bailarina dijo que hacía el video en Instagram porque era una forma de ayudar a otras personas que sufren esta mal.



Asimismo, Anahí de Cárdenas mencionó que se hará una "mastectomía".



"De antemano, quiero pedir disculpas si estoy sonando un poco fría con el tema, pero cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío", concluyó Anahí de Cárdenas en el video de Instagram.