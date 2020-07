La actriz Anahí de Cárdenas alentó a sus seguidores a aprovechar este momento de crisis generado por la pandemia del nuevo coronavirus para reinventarse y salir adelante.

Este mensaje lo envío a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram. En esta red social, Anahí ha creado un espacio denominado ‘Desayuno japonés’, donde comparte consejos, vivencias y aprendizajes que le da la vida.

“Así como tú yo también me estoy reinventando. Esta época es complicada para todos… Y es momento de reinventarse. Hay mucha gente que ha perdido trabajo, familia. Lo único que queda hacer en momentos como estos, cuando piensas que todo se está yendo al diablo y que no puedes estar peor, lo mejor que uno puede hacer es utilizar ese momento de amenaza, debilidad, que viene cargado de fea energía convertirlo en energía para crear y reinventarnos”, señaló Anahí de Cárdenas en su video.

“Así como ustedes, yo también me estoy reinventando como artista. Hace tiempo tomé un curso que me gustó mucho, en la que aprendí sobre la meditación audible y me gustó… Creo que es importante para todos en este proceso de reinvención, tratar de tomarse una hora o 20 minutos para sentarse y relajarse, no hacer nada”, agregó la artista.

En el video Anahí aprovechó para enseñar a sus seguidores un método de respiración para relajarse y “encontrar nuevas formas de reinventarse”.