A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas confirmó que se sometió a la última sesión de quimioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama que padece. La actriz también publicó un video de cómo fue la despedida que le dieron los médicos al culminar esta etapa en su lucha contra la mencionada enfermedad.

En las imágenes, Anahí de Cárdenas recibe el aplauso de los doctores mientras se dirige a tocar una campana como símbolo de que culminó esta etapa de su tratamiento. La actriz también compartió un emotivo mensaje de agradecimiento al personal médico, a sus seguidores y a la vida.

“¡SE ACABÓ!Toque la campana y aún no puedo creerlo. Desde el día que llegue a la clínica ver esa campana no podia imaginarme como seria el día en que la toque y llegó. Todavía no se como me siento al respecto, por que el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy mas cerca a mi meta.Agradecida con mi familia, mi novio , mi familia política, los doctores, las enfermeras, todas las personas en el puso 9 y 4 de la @clinicadelgado_pe y @oncosaludperu con todas las personas que trabajan en estos dos establecimientos ejemplares, gracias por hacerme sentir como un humano y no como una enfermedad mas. Gracias a mis amig@s, columnas sólidas inquebrantables. Y gracias a ustedes, por acompañarme en esto y estar ahí siempre para mi, con palabras de aliento, mensajes bonitos y siempre cercanos. A todas las personas con cancer: lúchenla, lúchenla siempre, no se dejen vencer. Hay que atacar por todos los flancos y agradecer las cosas pequeñas! Si yo pude... para ti va a ser papaya! Vamos mierda que si se puede”, escribió Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas: así la despidieron los médicos tras recibir su última quimioterapia

ANAHÍ DE CÁRDENAS CULMINÓ LA QUIMIOTERAPIA

Anahí de Cárdenas indicó que, si bien es el fin de una etapa, aún queda todo un tratamiento posterior que debe seguir para recuperarse y vencer por completo a esta enfermedad con la que lleva luchando ya varios meses.

Asimismo, la actriz compartió una fotografía en la que se le ve en su última sesión de quimioterapia y acompañada del mensaje de despedida que le dieron sus médicos. “Una dulce despedida para un feliz comienzo”, se lee en el cartel.

“¡SE ACABÓ! No puedo creerlo...Aun queda un largo camino por delante de inyecciones, operación y tratamiento, pero la quimioterapia se acabó! Estoy con sentimientos encontrados. Felicidad, miedo, tranquilidad, agotamiento, todo al mismo tiempo. Lo bueno es que termino ya. Vamos que pronto volvemos! ❤️🙏🏼💪🏼”, escribió Anahí de Cárdenas en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas | TROME