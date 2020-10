El cáncer una vez más se cruza en el camino de un artista. En esta ocasión, Mónica Sánchez reveló que su hija -de tan solo 14 años- fue diagnosticada con cáncer. La artista se mostró optimista y dijo que su pequeña está reaccionando muy bien a las sesiones de quimioterapia.

“Miranda ahorita está en quimioterapia. Tiene un linfoma de Hodgkin que es curable. Estamos transitando por esto desde hace más de cuatro meses”, comentó Mónica durante una conversación que tuvo en Instagram con una paciente de cáncer que reside en Alemania.

Al igual de la actriz de “De Vuelta al Barrio”, figuras como Anahí de Cárdenas, Denisse Dibós, Adriana Zubiate, Nicole Faverón, Denisse Fajardo entre otras saben lo que es lidiar a diario con esta enfermedad.

A continuación, hacemos un repaso por algunos artistas nacionales que le hicieron frente al cáncer y que se han convertido en la cara más visible del enorme desafío que supone enfrentar este diagnóstico.

Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas fue diagnosticada de cáncer de mama a fines del 2019, y desde entonces convirtió sus redes sociales en su mejor ventana para mostrar a sus seguidores su lucha diaria.

Tras varios meses de tratamiento y constantes cuidados, la actriz de “No me digas solterona” anunció días atrás que logró vencer al cáncer.

“Este capítulo se cierra y empieza uno nuevo, de recuperación y goce absoluto por estar aquí y ahora. Hoy puedo decir que soy sobreviviente de cáncer de mama en el mes de la prevención de esta misma y todo gracias a un auto chequeo”, escribió en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

Denisse Dibós

La artista nacional fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2017. Para tranquilidad de ella y la de su familia, el tratamiento resultó y en la actualidad toma medicamentos para prevenir que la enfermedad vuelva a su cuerpo.

“Voy a llegar a muchos años más libre de esto, lo tengo clarísimo en mi mente. Cada semana me palpo y si noto algo distinto voy al médico. Queremos que más personas tomen consciencia sobre el diagnosticarlo a tiempo, que aprendan a tocarse, que si ven algo atípico visiten al doctor, si una está más dura, o si creció en tamaño”, dijo en una reciente entrevista con el diario El Comercio.

Nicole Faverón

La exreina de belleza superó el cáncer de mama que se le diagnosticó cuando aún era adolescente. Se sometió a tratamiento médico; sin embargo, el tumor regresó, lo que provocó la extirpación de una parte de la mama.

“Pude sentir lo que sienten muchas de las mujeres que están en el INEN”, explicó en ese entonces la modelo, que afortunadamente salió bien de la operación.

Cecilia Bracamonte

La cantante de música criolla tuvo que luchar contra el cáncer de mama en dos ocasiones. Bracamonte se sometió a una operación y rehabilitación durante su primer diagnóstico. No obstante, tras ocho años, tuvo que volver a hacerle frente a la enfermedad.

Tania Libertad

La cantante Tania Libertad ha sido operada de cáncer de mama en tres oportunidades. “La cultura de la prevención puede salvar vidas”, fue el mensaje que dejó tras superar la última intervención.

Adriana Zubiate

La exconductora de televisión también sufrió este mal que tuvo que combatir con duros tratamientos de quimioterapia, pero su lucha valió la pena. Finalmente, Adriana se refugió en el deporte y pudo convertirse en madre.

“Todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer, lo estoy haciendo. Todo lo malo que me dijeron que iba a pasar, no pasó. La enfermedad en si no te mata, sino el estrés y la depresión”, dijo tras superar este mal.

