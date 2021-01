Anahí de Cárdenas desmiente embarazo tras foto en bikini: “De repente estoy un poco gordita”

TERMINÓ CON LOS RUMORES. Anahí de Cárdenas compartió una fotografía en la que aparece posando con un bikini en este domingo caluroso de enero. Sin embargo, la instantánea generó que muchos de sus seguidores se peguntaran si se encontraba embarazada.

Debido a las múltiples interrogantes, Anahí de Cárdenas decidió mostrar su figura para negar que se encuentre en la dulce espera. Al respecto, la actriz indicó que todo se debió al ángulo en el que tomó la foto.

“Para los que me están preguntando si estoy embarazada, es el ángulo de la foto. No estoy embarazada. No tengo nada. Todo depende del ángulo que quieras mostrar. De repente solamente estoy un poco gordita. No, estoy bien”, dijo Anahí de Cárdenas en su video.

Video-1610917787

Anahí de Cárdenas se animó a realizar un conmovedor resumen de lo que fue este año para ella. Pese a la pandemia del nuevo coronavirus y su padecimiento de cáncer al seno, Anahí agradeció cada lección que le dio la vida este año.

“2020: Me has dado tanto. Gracias. Gracias por enseñarme a ser más tolerante, a ser más empática, más humana. A conocer mis límites y aprender a decir que no. A rodearme de gente hermosa y enseñarme que la vida es tan efímera como un suspiro y hay que disfrutarla. Vivir en el presente. Aprovechar el ahora. ¡Un abrazo y feliz año a todos! ¡Que el 2021 los agarre felices y presentes, con mucha salud y amor!”, escribió Anahí de Cárdenas en su red social.