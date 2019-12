Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Instagram para compartir un íntimo momento con sus seguidores. La actriz mostró la cicatriz que le dejó la operación de extirpación de seno debido al cáncer de mama que padece.

Por medio de sus redes sociales, Anahí de Cárdenas dejó un potente mensaje en el que cuenta y expresa todo lo que atravesó en esta dura batalla contra el cáncer que padece.

Asimismo, Anahí de Cárdenas reveló que pronto empezará a recibir sesiones de quimioterapia como parte del tratamiento que afronta en su lucha para eliminar a este mal de su organismo.

“Pensé bastante antes de subir esta foto. Lo comente con una amiga antes de hacerlo. Me dijo, hazlo, nos estas enseñando a tod@s mucho. A lo que le pregunte : ¿y a mi? Me falta una teta. Y si, me falta una teta. Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora, solo tengo una. Antes de este proceso le pedí a mi novio que me tome una foto, ayer la vi y dije: mierda, que lindas eran mis tetas. Tantos años que me la pase juzgandome. Por eso decidí hacerme esta sesión de fotos. Porque es una manera de reconocerme ahora, en mi elemento, y empezar a quererme nuevamente, pero ahora mas bonito, sin juzgarme. Abrazar mis imperfecciones que son perfectas para mi. Empiezo quimioterapia pronto y también habrán más cambios. Más inseguridades. Pero vamos a darle batalla. A por ese estado de cuerpo (y mente) de verano, de todo el año! No quiero dejar de agradecerle al genio de @giuseppefalla por esta sesión maravillosa y esclarecedora. Te quiero mucho amigo. Tu sensibilidad es absoluta, tu mirada paciente y gentil. Siempre me veo linda en tu lente, que quiere decir que la belleza está en tus ojos y en cómo ves el mundo”, escribió en Instagram.