A través de cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas reveló que se sometió a la última sesión de quimioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama que padece. La actriz envió un emotivo mensaje a sus fans con el que celebra la noticia.

Anahí de Cárdenas indicó que, si bien es el fin de una etapa, aún queda todo un tratamiento posterior que debe seguir para recuperarse y vencer por completo a esta enfermedad con la que lleva luchando ya varios meses.

Asimismo, la actriz compartió una fotografía en la que se le ve en su última sesión de quimioterapia y acompañada del mensaje de despedida que le dieron sus médicos. “Una dulce despedida para un feliz comienzo”, se lee en el cartel.

“¡SE ACABÓ! No puedo creerlo...Aun queda un largo camino por delante de inyecciones, operación y tratamiento, pero la quimioterapia se acabó! Estoy con sentimientos encontrados. Felicidad, miedo, tranquilidad, agotamiento, todo al mismo tiempo. Lo bueno es que termino ya. Vamos que pronto volvemos! ❤️🙏🏼💪🏼”, escribió Anahí de Cárdenas en su cuenta de Instagram.

ANAHÍ ANUNCIA FESTIVAL SOLIDARIO

Luego de anunciar que le falta recibir solo una quimiterapia para tratar el cáncer de mama que le detectaron, Anahí de Cárdenas presentó su nuevo proyecto: el festival de música online "Fuck Cáncer + Fuck COVID-19″, el cual viene trabajando desde hace algunos meses.

Se trata de un evento benéfico que se realizará el domingo 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños de la actriz. Con este proyecto Anahí busca regresar todo el apoyo recibido por parte del público y recaudar fondos para apoyar a la Fundación Peruana de Cáncer y al Banco de Alimentos.

“Esta situación me ha vuelto más consciente, empática y respetuosa, y quería ayudar a los más necesitados y afectados por esta enfermedad que no discrimina en raza, sexo ni status social. La idea principal era hacer el festival presencial, pero dada la coyuntura, no podrá ser así”, señaló Anahí.

