La actriz Anahí de Cárdenas contó que en pocos días contraerá matrimonio con su novio Elías Maya, y señaló que ‘la segunda es la vencida’ , pues será su segunda unión y que el ‘amor dura hasta lo que dura’. Además, señaló que acaba de debutar con su personaje de ‘Marialé’ en la obra teatral ‘Las Chicas del 4to C’, en el teatro Pirandello.

“ Ya no falta nada, estoy contenta, ilusionada, viendo los detalles finales de mi vestido , hacer compras para la fiesta, que será una reunión íntima y preparándome para irme de luna de miel a relajarme y no contestar el teléfono y que nadie me fastidie”, señaló.

Además, contó que será su segundo matrimonio y dijo que ‘el amor dura hasta lo que dura’. “Este es mi segundo matrimonio y creo que la segunda es la vencida, después ya no me caso más ”, dijo Anahí de Cárdenas, quien interpreta a ‘Marialé’ en la obra ‘Las chicas del 4to C’, en el teatro Pirandello.

“Soy una chica tímida, que ama bailar y cantar con sus amigas y se siente realizada y feliz. Pierde su absoluta timidez y brilla en el escenario. Sé que algunas personas critican que estemos interpretando a escolares, pero el teatro te da licencias que la televisión o el cine no te dan, no hay que tener quince años para hacer un personaje de quince años, porque en realidad es el recuerdo del personaje de Daniela (), quien empieza a soñar con sus amigas, entonces, no tiene que ser fiel a la edad que representa”, precisó la actriz.

YA TUVO DESPEDIDA DE SOLTERA

Hace unos días, la actriz Anahí de Cárdenas usó su cuenta de Instagram para compartir detalles de la ‘despedida de soltera’ que celebró junto a varias de sus amigas de la farándula como Stephanie Orúe y Natalia Salas.

En los videos y publicaciones que realizó Anahí de Cárdenas se ve cómo se reúne con sus mejores amigas en la previa a lo que será su matrimonio con Elías Maya.

Las actrices Fiorella Pennano y Gina Yangali también estuvieron presentes en este breve viaje de amigas que organizó Anahí de Cárdenas antes de pasar a la fila de las casadas.

En diciembre pasado, la también cantante dio a conocer la noticia a través de una tierna publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió algunas fotos junto a su futuro esposo, mostrando su anillo de compromiso, durante un viaje por Punta Sal, en Tumbes.

“¡Encuentren la diferencia! Creo que en la segunda foto se ve más…Tan feliz de compartir con ustedes este hito en mi vida”, escribió inicialmente en su post.

“Gracias por acompañarme en las buenas y en las malas. Gracias por estar ahí. De parte de Elías y yo, les mandamos besos y abrazos️”, finalizó.

