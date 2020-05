Muy indignada. La actriz Anahí de Cárdenas usó su cuenta de Twitter para expresar su malestar contra aquellas personas que violan lo que resta de la cuarentena y hacen caso omiso a las restricciones del Estado de emergencia por el coronavirus en el país.

En su mensaje, Anahí de Cárdenas considera que Martín Vizcarra ‘ya se dio de vencido’ debido a que las personas ‘no le hacen caso’ y salen a la calle como si el Estado de emergencia hubiera finalizado.

“Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hara caso. NUNCA. La cultura de Pepe el vivo. Ay Perú, me dueles a veces", escribió Anahí de Cárdenas en su cuenta de Twitter.

Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hara caso. NUNCA. La cultura de Pepe el vivo. Ay Perú, me dueles a veces. — Anahi de Cardenas (@anahidec) May 6, 2020

Desde que Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama, la actriz nacional viene utilizando sus redes sociales para reportar su estado de salud y recientemente se refirió a su ganglio inflamado.

A través de un extenso post de Instagram, la intérprete peruana señaló que asistió a la clínica para realizarse un exámen tras tener el ganglio inflamado. Pese a que estaba muy asustada por los resultados, todo salió a su favor.

“¡Buenas noticias! Venía preocupada por mi ganglio inflamado hace unas semanas, entonces claro, ante una situación incierta la mente empieza a divagar, el miedo nos invade y empezamos como un hámster en una rueda a tener pensamientos cíclicos, rumiantes, nada bueno cuando uno esta metido en su casa sin nada que hacer. Entonces me metí de lleno a mi trabajo, en realidad para no pensar”, dijo Anahí al inicio de su mensaje público.

“Me di cuenta que no podía seguir así. Si hay algo que te preocupa, o te estresa, o que simplemente no te gusta, uno tiene el deber de velar por su salud mental y abordar el tema como se debe. Entonces fui al médico. Saqué cita en la clínica y fui a que me vea mi cirujano oncólogo, que me mandó a hacerme una ecografía, que para mi suerte salió limpia”, agregó la joven actriz.

