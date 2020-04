Anahí de Cárdenas compartió un post en Instagram donde mencionó no solo el amor que siente por su mascota, sino también sobre cómo se siente tras su última quimioterapia. La actriz se sinceró nuevamente y puso sobre el tapete sentimientos que tiene en su lucha contra el cáncer de mama. Hace unos días reveló a todos que descubrió otro bulto en la axila lo que la llevó a reflexionar sobre la muerte.

Según explicó Anahí de Cárdenas, ella continúa con sus quimioterapias tras ser diagnosticada con cáncer de mama y tener el cariño de sus mascotas la mantiene de mejor ánimo.

“Y pasó. Finalmente viniste a pedirme cariño y a sentarte encima mío como siempre quise. No puedo describir la emoción que sentí, tanto así que pedí entre susurros que nos tomen una foto, tenía miedo que te vayas", dijo Anahí al inicio de su mensaje.

“No te quedaste mucho rato, pero suficiente como para decirme -estoy aquí, soy parte de la manada. Bienvenida mi Lila hermosa. Llevo dos años esperando este momento. La espera valió totalmente la pena. Creo que de alguna manera sabías que pasaba hoy, y viniste a darme aliento”, agregó la intérprete.

Finalmente, la protagonista de la película “Máncora” confesó tener dolor corporal en su proceso de recuperación, pero que no tiene otros efectos secundarios.

“La quimioterapia se ha puesto un poco intensa y me duele mucho el cuerpo. Felizmente es solo eso. No tengo ni nauseas, ni dolor de cabeza, ni malestar estomacal. Solo dolor general de cuerpo, como atropellada por una combi. No un camión de carga, solo una combi, como para darle una dimensión. ¡Pero estoy bien! ¡Vamos que solo faltan 5!”, concluyó.

