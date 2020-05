A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas compartió una noticia importante para ella y para sus seguidores. La actriz recibió su penúltima sesión de quimioterapia e indicó que se encuentra muy contenta de casi culminar esta etapa.

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama y fue sometida a un agresivo tratamiento para curarse. Después de 18 sesiones, la modelo cuenta que está a punto de culminar su tratamiento.

“Solo falta una. Han sido 18, cada una diferente, cada una única, pero siempre el mismo reto latente. Mantener mi cuerpo en estado óptimo para recibir la medicina, que me está salvando. Si hubiese tenido esa perspectiva desde el comienzo, quizás la historia hubiese sido distinta. Cómo recibimos las cosas y la narrativa que le damos, influye 100% en cómo nos afecta. Al comienzo estaba tan asustada, es difícil no estarlo. Pero mientras pasa el tiempo te vas acostumbrando. Claramente no me encantaría pasar por esto de nuevo, pero finalmente nadie sabe cuando lo diagnostican, como va a ser el proceso. En retrospectiva, es largo y tedioso, pero no es imposible. Queda aún un largo trecho, pero estoy muy contenta por terminar esta etapa”, escribió en sus redes sociales.

Anahí de Cárdenas contó además que le está creciendo el cabello de a pocos ahora que está por terminar esta etapa de su tratamiento. “Está ‘ralito’, como pelusa y de color blanco. Saldré de esto con el pelo de una abuelita, pero creo que lo calificaría como sabiduría más que vejez”, agregó.

Del mismo modo, Anahí de Cárdenas anunció que viene trabajando en un evento que se realizará el 14 de junio para ayudar a dos organizaciones benéficas, el Banco de Alimentos y la Fundación Peruana de Cáncer, las cuales están trabajando durante la pandemia por coronavirus ayudando a quienes más lo necesitan.