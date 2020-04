Desde que Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama, la actriz nacional viene utilizando sus redes sociales para reportar su estado de salud y recientemente se refirió a su ganglio inflamado.

A través de un extenso post de Instagram, la intérprete peruana señaló que asistió a la clínica para realizarse un exámen tras tener el ganglio inflamado. Pese a que estaba muy asustada por los resultados, todo salió a su favor.

“¡Buenas noticias! Venía preocupada por mi ganglio inflamado hace unas semanas, entonces claro, ante una situación incierta la mente empieza a divagar, el miedo nos invade y empezamos como un hámster en una rueda a tener pensamientos cíclicos, rumiantes, nada bueno cuando uno esta metido en su casa sin nada que hacer. Entonces me metí de lleno a mi trabajo, en realidad para no pensar”, dijo Anahí al inicio de su mensaje público.

“Me di cuenta que no podía seguir así. Si hay algo que te preocupa, o te estresa, o que simplemente no te gusta, uno tiene el deber de velar por su salud mental y abordar el tema como se debe. Entonces fui al médico. Saqué cita en la clínica y fui a que me vea mi cirujano oncólogo, que me mandó a hacerme una ecografía, que para mi suerte salió limpia”, agregó la joven actriz.

Finalmente, Anahí recomendó a sus seguidores asistir a un médico apenas sientan molestia en su estado de salud y así descartar cualquier enfermedad.

“Todo dentro de lo normal, solo una leve inflamación. Muchas veces nos quedamos preocupados, con miedo, o estresados con cosas, que perfectamente podemos solucionar si tomamos acción. Si hacemos algo al respecto. No sirve de nada preocuparse y darle vueltas a las cosas, si no vas a ser responsable y solucionarlas. Preocupación - responsabilidad - acción. Buenas prácticas para una buena salud mental y física. Estoy bastante feliz y aliviada”, concluyó la protagonista de la película “Máncora”.

