La actriz Anahí de Cárdenas reveló que tuvo una relación tóxica en el pasado, sin embargo esa vivencia la ayudó a empoderarse y quiso compartir esa experiencia para que las mujeres reconozcan que tienen el control en sus vidas y nadie más.

Anahí inició su mensaje contando que en en el pasado tuvo una pareja que no le permitió subir a sus redes sociales una fotografía de un desnudo artístico. Y reconoció que “cuando uno está en una relación tóxica, muchas veces no se da cuenta. Piensa que esta clase de “afirmaciones” son normales”.

“No hay nada de normal en eso. Tu cuerpo es tuyo. Es tu propiedad. De nadie más. Algo tan simple como que haya un “permiso” o una “condición” para algo tan simple y mundano como subir una foto a tus redes sociales, no es normal. Podemos contar las historias que queremos con nuestro cuerpo, ser sensuales, vulnerables, serias, militantes, todo. Todo lo que NOSOTRAS queramos. Tú tienes el poder de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. ¡No dejes que nadie te diga que puedes o no puedes hacer! Reconquista tu cuerpo, tu mente y tus emociones”, escribió la actriz.

“Quien te quiere, no te posee. Te acompaña como un individuo en tu tránsito por la vida, haciendo tus días más felices. Alguien que te quiere no debería darte miedo. No debería asustarte el que dirá y nunca deberías hacer o dejar de hacer algo por miedo a cómo reaccionará. ¡Si sientes miedo, no deberías estar ahí! El amor es sinónimo de respeto y PAZ, por sobre todas las cosas. Recuerda que si eres víctima de violencia puedes llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables las 24 horas del día, todos los días de la semana. Solo tú tienes el control de tu vida. Solo tú”, agregó la también cantante.