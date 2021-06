Tantas historias que lleva cargando en sus espaldas, miedos superados, angustias y siempre con esas ganas de sonreír, de mirar lo bueno a pesar de que todo parezca malo. Anahí de Cárdenas es una de las ‘guerreras’ de este mundo que superó al cáncer. Más de medio año lejos de los temores y con la apuesta por la vida, ha regresado a la televisión en ‘El artista del año’. Esta charla es para gritar bien fuerte que vale la pena respirar.

Anahí, ¿duermes sola?

Rodeada de gatos.

¿Cuántos son?

Tengo 6.

¿Son tu mejor compañía?

Son mis curadores y sanadores.

¿De verdad?

Me protegen mucho. Cuando llego a casa y me duele la barriga, se echan conmigo y me calmo.

¿Tanto así?

Chupan la energía negativa.

Anahí de Cárdenas confesó que uno de sus defectos es agarrar primero el teléfono a la hora de despertar. (Foto: @anahidec)

UN DEFECTO DE ANAHÍ DE CÁRDENAS

Eso es lindo, ¿dime un defecto?

El teléfono es lo primero que agarro al despertar y lo último que toco antes de dormir.

Eso es una ‘adicción’.

Empecé a ponerme horarios y trato de dejarlo la mayor cantidad de tiempo posible.

¿Cuál es tu terapia?

Lo pongo lejos y en silencio.

¿Otra ‘medida’ que hayas tomado?

Si salgo a tomar un café, lo dejo en la cartera o el auto.

¿Lo ‘extrañas’?

Es la mejor forma de tener buenas conversaciones.

Y por respeto.

Sí, es feo hablar con alguien y estar revisando el aparato.

¿Llamas o envías audios?

Prefiero lo primero, pero como todos se comunican con mensajes de voz, también lo hago.

Anahí de Cárdenas afirmó que sus gatos son sus sanadores y curadores. (Foto: @anahidec)

ANAHÍ DE CÁRDENAS VOLVIÓ A NACER

¿Tienes el número de las enfermeras que te ayudaron a curarte?

A todas las tengo en mi WhatsApp. Estamos unidas para siempre.

Al sanarte, ¿volviste a nacer?

Rotundamente que sí.

Entonces, estás jovencita.

En la flor de mi juventud.

¿En qué cambiaste en esta nueva vida?

Me he convertido en una persona espiritual. Me siento mejor ser humano.

Alguien podría decir ¿por qué pasamos tanto dolor?

Creo que nosotros escogemos venir a este mundo a aprender. Estamos llenos de pruebas que nos van a ayudar a ser mejores personas.

¿Lo más emocionante que te han dicho?

Un grupo de niños se acercaron: ‘Señorita, estamos felices de que haya vencido al cáncer’. Casi me pongo a llorar.

¿Qué significa bailar?

Es la libertad.

¿Algo más?

Es mágico.

¿A dónde te lleva?

Te transporta a un universo de felicidad absoluta.

Anahí de Cárdenas contó que ha ido a 'La Casa de la Salsa' y tiene sus pasitos 'con achoramiento'. (Foto: Instagram / @anahidec).

LOS HOMBRES RUMBEROS

¿Atrae un hombre que sea buen rumbero?

Por supuesto.

O sea, ¿todos los ex tenían buen swing?

Ja, ja, ja, me tocó uno que bailaba mal, pero tenía otras cosas importantes.

¿Es un punto a favor que tenga excelente humor?

Siempre es bueno para empezar una historia de amor o amistad.

¿Te defiendes con la salsa dura?

He ido a ‘La casa de la salsa’.

¿Y haces tus pasitos bravos?

Me imagino que tengo mi ‘achoramiento’.

¿Qué música siempre suena en tu auto?

Reguetón.

Cuando has hecho el papel de antipática, ¿te inspiraste en alguna amistad?

En alguien que me cae mal, ja, ja.

¿Definición del racismo?

Es una enfermedad mental.

¿Machismo?

Lo mismo y estoy absolutamente en contra.

¿Cómo reconocer a uno de ellos?

Piensan que las mujeres somos ciudadanas de segunda clase.

¿Qué más?

Están para servir solamente.

¿Otra?

Tiene celos de que trabajes o ganes más que él.

¿La clase para detectar a un mujeriego?

Por la mirada.

¿Todavía te pones nerviosa cuando murmuran tras de ti al reconocerte?

Ya no me da roche, lo superé.

¿Te sientes cómoda en ‘El artista del año’?

Estoy muy contenta, la paso muy bien, es divertido. Me he hecho de amigos lindos.

Ahora te dejo y agradezco por tus palabras...

A ustedes un fuerte abrazo y agradecida por esta conversación.

Sigue de pie, firme, contenta, viviendo. Como lo aseguró el filósofo romano Séneca: ‘La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada’.

