Anaí Padilla c omentó que se hizo la manga gástrica por un tema de salud y no por una cuestión estética. Hoy ha perdido cerca de 35 kilos, pero continúa con su tratamiento de mantenimiento, pues se asesora con un nutricionista y entrena. La acrtiz lució un nuevo look en la conferencia de prensa de la película ‘Asu mare: Los amigos’ en la que intepreta a una fiscal.

Anaí, ¡qué regia se te ve! tu cambio ha sido radical

Gracias. Hace más de un año me operé por un tema de salud, tenía una hernia y aproveché el dos por uno para operarme la hernia más la manga gástrica.

¿Cuántos kilos perdiste?

Cerca de 35 kilos, pero sigo con nutricionista y entrenando todos los días, porque el tema de salud es muy importante.

Claro, porque algunas personas se someten a este tipo de operaciones por estética

Sí, pero eso no debe pasar hay que tomar conciencia que esto se hace por salud.

¿Y qué significan esos tatuajes que tienes en el hombro y el pecho?

Esto es un poco mi universo, mis estrellas, la luna, toda esa buena energía. Lo del pecho es una Flor de Loto que significa que de la adversidad se puede crear belleza.

También estás actuando en ‘Al fondo hay sitio’

Sí, soy la mamá de ‘July’. La ‘Rosa’ que llega de Recuay y estoy feliz de ser parte de la serie.

La ‘Rosa’ ‘cuadró' a ‘Charito’ le dijo que tuvo ‘cuatro maridos’.

(Ríe) Sí, la cuadró por todos los maridos que tuvo es que la mamá de ‘July’ viene a poner orden en esa casa.

Y a Anaí, ¿cómo le va en el amor?

¡Ay, Dios Santo! Estoy buscando, porque ahorita estoy soltera, mandando curriculum ja, ja, ja.

FISCAL

Participas en la película ‘A su mare: Los amigos’, ¿cuál es tu personaje?

Soy la fiscal que pone un poco de orden al personaje que hace Franco Cabrera, soy la prima que lo ayuda a encaminar su vida porque él aún no sabe qué hacer y esta prima lo pone en diferentes trabajos, trata de ayudarlo.,

Es la primera vez ue actúas en ‘Asu mare’

En la primera actué con un papel chiquito de extra y ahora ya estoy en esta con un rol. Nos hemos divertido mucho grabando, hay muchas situaciones con las que el público se va a reír e identificar. la película habla sobre la amistad y lealtad. Así que invito al público para que vayan a verla cuando se estrene este 9 de febrero a nivel nacional.