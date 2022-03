La actriz Anaí Padilla está feliz por el éxito de la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, que se estrenó por Netflix y es protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, y dice que es un producto netamente peruano, que se ha viralizado mundialmente gracias a la plataforma de streaming.

“Estamos muy contentos. Para mí es muy importante valorar que este es un producto 100% peruano porque mayormente las películas se graban y se hace una post producción en el extranjero, ya sea de sonido, de color, la edición, pero esta película ha sido completamente realizada en Perú. Creo que lo más valioso de rescatar es que ahorita es, en muchos años, la primera cinta peruana con esa viralización a nivel mundial”, afirmó.

“Hasta que nos volvamos a encontrar’ está en el top de las películas más vistas de Netflix.

Se ha estrenado en 190 países, para 222 millones de suscriptores de Netflix. Además, ahorita está en el top 5 de Netflix a nivel mundial de más de 75 países de Europa y América Latina. Es un producto peruano que está siendo visto a nivel mundial, está en los ojos del mundo y eso es importante porque definitivamente a través de esta plataforma, se abren puertas para que desde afuera se animen a seguir invirtiendo y desde aquí se siga generando trabajo, y se vea que también podemos generar productos buenos y de calidad.

¿Qué comentarios te han hecho sobre la película?

Yo ahorita estoy muy emocionada, es mi quinta producción para Netflix y estoy recibiendo mensajes, por mi Instagram, de varias partes del mundo comentando especialmente la escena donde canto junto a Renata (Flores) y Stephanie (Cayo) y hablando de la ilusión que les hace conocer nuestro país, de lo maravilloso que es el Perú. Eso es bonito y yo creo que en esta película el principal protagonista es el Perú.

Pero también hay muchas críticas en las redes sociales, sobre todo hacia Stephanie Cayo y dicen que es una chica que no tiene rasgos andinos.

La verdad, no he tenido tiempo de ver las críticas y comentarios de ese tema, entonces no podría opinar al respecto.

Te parece que la elección de Stephanie fue la mejor para el personaje...

Para mí ha sido un gusto trabajar con ella. No he seguido mucho su carrera en el extranjero. Sé que ha tenido mucho vuelo a nivel internacional y lo poco que pude compartir con ella dentro de la película, entre ensayos y grabaciones, ha sido encantador. Creo que es una muy buena actriz que con los años se está asentado también a nivel actoral y me parece muy chévere.