La cantante folclórica Analí Sotelo (36) rompió su silencio en el programa de Magaly Medina y contó detalles de la brutal golpiza que recibió a manos de su pareja, Alfredo Rodríguez Fajardo (42) hace tan solo dos días. Con el rostro visiblemente desfigurado, la artista se mostró indignada porque las autoridades no la escucharon en un primer momento.

Según su versión, todo comenzó el pasado martes cuando el sujeto llegó a su casa en estado de ebriedad. “Llegó borracho, yo le reclamé, me insultó y me amenazó de muerte para luego golpearme a puños y patadas en la cara y cuerpo”, dijo según consigna en el parte policial.

En ese momento, llegó su hija y el agresor escapó. Llamó a la Policía pero no la quisieron atender porque era feriado. “ La única opción que tuve fue hacer una transmisión en vivo para que noe escape porque no tenía respuesta de la Policía, no sé de dónde saqué valor. Mi tío me encontró mal y me llevó a la comisaría, los exámenes que me practicaron arrojaron lesiones leves ”, acotó en el programa de la urraca.

Analí Sotelo aseguró que fue víctima de un intento de feminicidio. “Me decía que me iba matar”, refirió indignada asegurando que Alfredo Rodríguez se encuentra no habido luego de su denuncia.

La cantante refirió que inició una relación con su agresor a inicios de la pandemia, cuando él trabajaba como locutor deportivo de una radio local. Ella inclusive lo contrató como presentador de sus conciertos. “Solo quiero hacer justicia con este maldito, yo no me voy a quedar callada”, dijo.

Cabe indicar que Alfredo Rodríguez fue denunciado en abril de 2021 por su expareja, Carmen Quispe, por maltrato físico y psicológico. La mujer obtuvo medidas de protección.

