Anderson Santamaría sobre ampay de Valeria Roggero con modelo: "Le están haciendo daño a una buena chica"

No quiere que le hagan daño. El futbolista Anderson Santamaría compartió un extenso mensaje en redes sociales para referirse a las imágenes que difundió Magaly TV: La Firme en donde se ve a Valeria Roggero cariñosa con un modelo argentino.

A través de Facebook, el futbolista del Atlas F.C. México aclaró que su relación con la ahijada de Jefferson Farfán ya había terminado cuando él regresó al país charro para regresar a su equipo.

"Mi relación con Valeria termino mucho antes antes del ampay. Durante nuestra relación, ella fue una novia excepcional. Decidimos terminar porque Vale tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania por tres años y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí. Aún así dejamos nuestras fotos porque el amor y el cariño que nos tenemos es único y así como éramos novios, seguiremos siendo amigos", explicó Santamaría.

Además, se deshizo en elogios hacia Valeria Roggero e indicó que le molestaba mucho que la juzguen por algo sin saber todos los datos o lo que ocurría entre ellos. Aclaró también que si ambos borraron las fotos que los dos tenían fue por pedido de ella.

"Es una chica hermosa, joven ,soltera y tiene derecho a divertirse y salir con sus amigos así como yo también lo hice. No me parece que la juzguen sin saber la realidad. Yo ya estaba enterado de todo. Si decidimos sacar las fotos el mismo día que salía el ampay fue porque ella me lo pidió por la manera en la que se estaba vendiendo", continuó el seleccionado nacional.

En conversación con un miembro de la producción del programa 'Mujeres al Mando', el deportista señaló que si envió ese comunicado defendiendo a Valeria era porque no quería que le hagan daño cuando entre ellos ya no había nada.

"Hermano, (mandé ese comunicado) para que llegue a más gente y se sepa la verdad porque le están haciendo daño a una buena chica que, estando soltera, se puede divertir con quien quiera. Gracias", se lee en mensaje enviado por Instagram.