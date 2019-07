Anderson Santamaría se molestó con reportero que le preguntó sobre su relación con Valeria Roggero: "No seas pesado"

Anderson Santamaría y Valeria Roggero, ahijada de Jefferson Farfán, llegaron desde Huánuco después que el futbolista de la selección peruana visitara a su familia en esa ciudad por sus vacaciones tras la Copa América 2019.

Cuando Anderson Santamaría y Valeria Roggero llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las cámaras de 'Válgame Dios' los esperaban, sin embargo, la ahijada de Jefferson Farfán prefirió no declarar.



Aunque Valeria Roggero fue consultada varias veces sobre el supuesto regreso de Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia, sin embargo, la joven no dijo nada.



Por su parte, Anderson Santamaría indicó que estaba bien, pero cuando le preguntaron sobre su relación con Valeria Roggero, la 'Muralla' se molestó con el periodista de 'Válgame Dios': "No seas pesado", le dijo al reportero.



Anderson Santamaría fue uno de los convocados para jugar en la Copa América 2019. Valeria Roggero estuvo presente en los primero partidos de la selección en Brasil, pero acompañó a su tío Jefferson Farfán a su regreso a Lima tras quedar fuera de la selección peruana por una lesión a la rodilla.



Valeria Roggero mantuvo una larga relación con el también integrante de la selección peruana, Yordy Reyna. Sin embargo, este romance de casi 2 años llegó a su fin luego de que se revelara que el futbolista organizó una fiesta en un departamento en Miraflores, donde terminó muerta la voleibolista Alessandra.