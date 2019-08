¿Indirecta? Yordy Reyna y su misteriosa publicación en Instagram tras ampay a su ex Valeria Roggero con modelo

Valeria Roggero y Yordy Reyna tuvieron tres años de romance antes de que la jovencita le pusiera fin. Ambos habían convivido en el extranjero y su historia de amor tenía la 'bendición' de Jefferson Farfán.

Tras terminar su relación amorosa, Valeria Roggero mantuvo una relación con Aarón Carnero. Ambos coincidieron con Yordy Reyna en una fiesta en las playas del sur en el 2018. El futbolista aceptó haber empujado al jovencito al enterarse que estaba con su ex, pero negó haberlo agredido.

Luego de casi un año soltera, la sobrina de la Foquita oficializó su nuevo romance con el también seleccionado nacional Anderson Santamaría. Sin embargo, unas recientes imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme muestran a la ahijada de Farfán muy cariñosa con un modelo argentino.

Valeria Roggero fue ampayada con modelo argentino. (Video: Magaly Tv. La firme)

Tras la emisión del video, el futbolista del Atlas F.C de México borró todas las fotos que tenía junto a su enamorada y ella hizo lo mismo en sus redes sociales. Hasta el momento, ambos se siguen en Instagram, pero ninguno se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Lo que llama la atención es la última publicación de Yordy Reyna en su cuenta Instagram. En ella comparte un divertido video donde se escucha la canción "Otro Trago" de Sech ft. Darrell.

Parte de la canción lleva esta letra:



"Sigue aquí tomándose otro trago,

Su exnovio con otra está.

Los amigos subieron un estado

Que hoy de farra se van



Te cambió aún siendo mejor que ella (no, no, no)

Por mujeres y un par de botellas (no, no, no)

Por amigos que no son amigos en verdad (Ice)

Porque sé que te van a escribir cuando él se va



Y ahora a lo oscuro y sin disimulo

Olvidando la pena, la pillé

Ahora hace lo que quiere, cuando quiere

Y si no quiere, serás otro que se jode también (here we go)



Cuando el DJ pone la música

Ella baila como nunca (pa’ que sepas)

Y ahora a lo oscuro y sin disimulo

Olvidando la pena, la pillé"

Publicación de Yordy Reyna en Instagram ¿Indirecta a Valeria Roggero? (Fuente: Instagram)

La publicación del futbolista de Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer se realizó horas antes de la emisión del programa de Magaly Medina, pero llama la atención la canción de la publicación en medio de lo que está viviendo su ex.

¿ Yordy Reyna habrá estado enterado de esas imágenes o todo se trata de una coincidencia?