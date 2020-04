André Castañeda dijo que Nicola Porcella se quedó sin contrato en Latina como consecuencia de los malos actos que cometió en el pasado.

“No creo que sea una mala racha lo que está pasando, es consecuencia de todos sus actos”, afirmó.

¿Crees que regrese pronto a la televisión?

Tal vez. En televisión puede pasar hasta lo más inesperado... igual tengo mi empresa de taxis, si quiere uno lo apoyo y también tengo una empresa de limpieza, así que si necesita trabajo le puedo dar.

¿Le darías trabajo?

En mi empresa de limpieza, para que limpie su imagen. Es una broma. Quizá tenga su negocio, no creo que solo viva de la televisión.

SALIDA DE LATINA

Nicola Porcella contó que ya no tiene contrato con Latina y por ahora no planea volver a la televisión. Además, le deseó lo mejor a Karina Rivera, quien se sumó a la conducción de ‘Tengo algo que decirte’.

“Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo y familia”, afirmó Nicola Porcella.

Agregó que “ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario, en la novela ‘Te volveré a encontrar’, y no me convendría aceptar cualquier programa. Elegí ‘Todo por amor’ porque era un formato que me gustaba, era mi regreso a la televisión y ahora, después de haber estado en el programa y con un protagónico, la situación cambia, siempre hay propuestas (de trabajo) , pero ahora estoy enfocado en mi negocio”.

