André Castañeda denunciará a Faruk Guillén "por insinuar que armé todo" durante la fiesta del terror de Asia. (

André Castañeda comentó que viene evaluando demandar por difamación a Faruk Guillén tras insinuar en ‘El valor de la verdad’ que ‘armó’ el caso de ‘Poly’ Ávila, quien denunció que fue drogada en una fiesta en Asia.



“Mi abogada me ha dicho que hay muchos argumentos para interponerle una querella por difamación, por insinuar que armé todo”, afirmó André Castañeda.



¿Lo harías?

Sí, claro. No conozco a este señor, esto no es un juego.



¿Crees que Faruk mintió en ‘El valor de la verdad’?

Mi opinión hasta ahora es que sí, mintió. Tres chicas (‘Poly’, Claudia Meza y Daniela Arroyo) ya han hablado.



Faruk dijo que hiciste ‘tu agosto’.

Qué gano yo con esto, nada. Solo insistí con que ‘Poly’ haga la denuncia porque un delito se denuncia y punto.



También dijo que grabaste las llamadas a propósito...

Mi teléfono graba todas mis llamadas automáticamente desde que descargué una aplicación porque me robaron mi carro y extorsionaron.



¿‘Poly’ demandará a Faruk?

No tenemos comunicación, no sé nada. Pero mi abogada pidió la anulación de mi testimonio en las investigaciones de su caso, porque el abogado de Nicola (Porcella) estuvo presente y no le correspondía.



¿Cómo van las denuncias por difamación que le pondrás a ‘La Chama’ y Doménica Delgado?

Deben estar listas para esta semana.