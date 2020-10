André Castañeda aseguró que no incursionaría en la plataforma ‘Onyfans’ porque considera que su perfil es ‘más deportivo’.

“Conozco la plataforma, sé que se creó para que la gente suba contenido y cobre, no era netamente sexual, pero la realidad de la historia es que nadie paga por un contenido que no sea medio pornográfico. Respeto a quienes tienen una cuenta, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida y cuerpo”, sostuvo el ex chico reality.

Dicen que es muy rentable, ¿tú te crearías una cuenta?

También he escuchado lo mismo, pero no tengo un perfil así sexual, soy más deportivo y la gente no pagaría por ver contenido deportivo porque eso es gratis. La verdad, no estoy interesado en hacer algo de ese estilo.