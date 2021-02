André Castañeda se mostró apenado porque el turismo y muchos negocios se han visto afectado por la pandemia en Máncora.

“En Máncora no hay cuarentena, no es zona de riesgo extremo, aquí se hace mucho deporte por la mañana y a las nueve de la noche ya todos están en casa por el toque de queda. Lo que sí preocupa es que el turismo se ha visto afectado muchísimo, muchos locales la están pasando mal, han cerrado y otros están agonizando”, lamentó el ex chico reality.

¿Tú has tenido que cerrar algún negocio?

Cuando inició la pandemia mi negocio de alquiler de autos murió y ahora estoy viviendo de mis ahorros.

¿Sigues soltero?

Sí, vivo relajado y no quiero que nadie altere mi tranquilidad. Llevo casi 10 meses viviendo en Máncora y ahora estoy aprovechando en sacar todas mis licencias de buzo.