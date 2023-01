El exchico reality André Castañeda aseguró que la actriz Fiorella Cayo es solo su ‘amiga’, pero no descartó que más adelante puedan tener algo más que una amistad, luego de conocerse mejor en Máncora.

André, se está especulando que tendrías un romance con Fiorella Cayo...

No sé qué se dice. Estoy viviendo apartado de la sociedad, en Máncora, y aunque no me crean, aquí no se ve televisión. ‘Fio’ es mi buena amiga. Somos muy buenos amigos.

¿Solo coincidieron en Máncora?

‘Fio’ llegó hace unos meses (a Máncora) y se quedó como un mes. Después regresó a pasar fiestas con su familia.

¿Hace cuánto se conocen?

Nos conocimos hace años porque uno de sus hijos entrenaba en una escuela que tenía en La Molina, pero solo nos conocíamos de ‘hola y chau’. Ahora en el norte pasamos tiempo juntos con todo el grupo de amigos, paramos bastante y nos conocimos bien.

¿Descartas que pueda pasar algo más que una amistad entre ustedes?

Jamás digas jamás. No descarto absolutamente nada en el futuro, en todo tipo de temas. El mundo gira muy rápido y nadie sabe qué va a ser de la vida el día de mañana.

¿Fiorella te parece una mujer guapa?

Claro que sí.

¿Pero actualmente te encuentras soltero?

Así es.

¿Y cómo te está yendo en Máncora?

Ya son casi tres años que estoy viviendo por acá. Bueno, aquí definitivamente uno no se hace millonario, pero por lo menos el estilo de vida es increíble y de calidad. Vivo tranquilo, hay mucha paz.

FIORELLA MANDA A LA ‘FRIENDZONE’ A CASTAÑEDA

Cabe indicar que ayer un reportero del programa “Amor y Fuego” se encontró a Fiorella Cayo en su día de playa y el hombre de prensa aprovechó la oportunidad para preguntarle a la actriz peruana sobre su cercanía con André Castañeda.

Al verse sin escapatoria, la artista se vio en la obligación de responder y descartó que ella tenga una relación con el exchico reality: “Mi relación es de amistad, es una relación muy bonita de amistad” .

La hermana mayor de Stephanie Cayo quedó sorprendida por las especulaciones de una posible relación entre ella y Castañeda: “¿De dónde han sacado que hay química?” .

Sobre dedicarle la canción “Solamente Tú” a André Castañeda en redes sociales, la intérprete nacional explicó que todo se trató de una broma.

“Yo no he puesto eso en ningún momento, solo puse esa canción (por ‘Solamente Tú’) como una broma porque él me dijo que le dedique la canción y se lo puse de broma, y nada más. No hay que crear historias donde no las hay ”, concluyó.

FIORELLA CAYO ESTÁ SOLTERA

Fiorella Cayo se encuentra soltera tras separarse de su esposo Miguel Labarthe en 2022. La bella actriz está enfocada en su escuela de baile y está conociendo a nuevos amigos, entre ellos André Castañeda.

