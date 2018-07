André Castañeda dijo que no hay posibilidad de reconciliación con Paula Ávila y no ha ido a verla a su obra porque ‘se pondría nerviosa’.



“(El rompimiento) es superdefinitivo por mi parte y de ella también. No hay vuelta atrás. Cuando la persona no es la indicada para ti, tienes que dejarla ir y no hacerle perder el tiempo”, manifestó André Castañeda .



Al ser consultado sobre la posibilidad que Paula Ávila y Emilio Jaime hayan empezado a salir, André Castañeda opinó que 'cada uno es libre de hacer y salir con quien quiera.'

"No sé qué hace ni con quién está Paula Ávila , porque me bloqueó del WhatsApp", manifestó André Castañeda .