André Castañeda: "Ha quedado al descubierto que Nicola Porcella y su amigo Faruk Guillén quieren armar una coartada"

André Castañeda confía en la justicia y espera que se sancione a los responsables de la ‘Fiesta del terror’, tras ‘descubrirse’ que Nicola Porcella y Faruk Guillén estaban tratando de convencer a algunas personas para que cambien su declaración.

“Creo en la justicia y espero que se sigan realizando todas las investigaciones del caso porque los responsables deben pagar por sus delitos. También ha quedado al descubierto que Nicola con su amigo Faruk quieren armar una coartada tratando de convencer a otras personas para que se retracten o cambien su manifestación”, indicó André Castañeda.

El excombatiente también comentó que cree en las denuncias de Claudia Meza y ‘Poly’ Ávila.“A ambas les creo, desde el primer momento supe que habían cosas extrañas y lo denuncié. No lo hice por ‘figureti’ ni por dinero, porque nunca he cobrado por contar las cosas que sabía”, agregó André Castañeda.

¿Continuarás apoyando en este caso?



​ Sí. Mi abogada impugnó mi declaración porque el abogado de Nicola Porcella se encontraba presente y eso era irregular. Volveré a ir cuando me citen, no tengo temor de decir mi verdad. Nadie me ha demandado, ni amenazado, no se atreverían