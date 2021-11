Andrés Mendoza: “El secreto para una relación estable es decir siempre la verdad”

Este domingo a las 7 de la noche el exfutbolista Andrés Mendoza llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Él hace dupla con su pareja Leyla Tarrillo, y juntos se enfrentan a Erick Elera y Allison Pastor.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

Fue una experiencia nueva cocinar bajo la presión del tiempo. Es la primera vez que mi pareja va al programa y la pasamos muy bien. Ella me dirigió porque yo no sé nada de cocina, lo único que preparo son ensaladas, así que, le hacía caso en todo lo que me indicaba, hicimos un excelente equipo en la cocina.

¿Tu pareja te conquistó por el estómago?

No me conquistó completamente por el estómago, pero, ella cocina muy rico, me encanta su comida, fue un punto a su favor. Como yo no sé cocinar, conquisté a mi pareja con mi personalidad, me considero un hombre, tranquilo, humilde y alegre.

Y tus contrincantes en la cocina, ¿qué tal?

Para Erick Elera la cocina del programa era como su casa, él ya tiene experiencia. La verdad, no sabía que Erick tuviera tanta experiencia en la cocina. Igual, nosotros no nos quedamos atrás, ya lo verán este domingo.

Cambiando de tema, te vimos muy bien junto a Leyla, ¿cómo va su relación?

Estamos por cumplir tres años de relación y nos va muy bien. El secreto para una relación estable es decir siempre la verdad y respetar la relación. También, hay que estar en las buenas y en malas, y cuando ocurra alguna pelea, siempre intentar buscar una solución.

Ya tienes cuatro hijos, ¿está en tus planes tener un hijo con tu nueva pareja?

Tengo cuatro hijos, sin embargo, aún no he cerrado la fábrica. Con Leyla estamos intentando tener un hijo, porque ya tengo 43 años, así que nos tenemos que apurar.

