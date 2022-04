El actor André Silva está emocionado porque formará parte de la celebración por los 50 años de vida artística de la agrupación boliviana Los Kjarkas, el mismo que se realizará el 7 de abril en el tradicional Teatro Municipal.

“En gran medida todos somos admiradores de Los Kjarkas. Hemos crecido escuchando su música que es maravillosa, que nos trae muchos recuerdos y sobre todo nos enseña a valorar el canto del pueblo, de esa poesía que se ha hecho música”, dijo el popular ‘León de la cumbia’.

Además, comentó que interpretará una de sus canciones favoritas de Los Kjarkas.

“Tengo el honor de formar parte de esta celebración y no saben la emoción que me embarga. Es que Los Kjarkas son una institución musical, su música ha traspasado fronteras, ha recorrido todo el mundo. Voy a cantar uno de sus temas: Wayayay, que es mi favorita y me gusta muchísimo”, señaló André Silva y añadió que ya se prepara la segunda parte de la exitosa telenovela ‘Luz de luna’.

De otro lado, Los Kjarkas además de los conciertos en el Teatro Municipal y Estadio Nacional el 7 y 16 de abril respectivamente, también recorrerán ciudades del interior como: Huancavelica, Huancayo, Ayacucho, Huaraz, Chimbote y Trujillo. Las entradas para ver sus shows en Lima se pueden adquirir en Teleticket.

André Silva feliz por segunda parte de ‘Luz de Luna’: “Es impresionante”

La novela ‘Luz de Luna’, que ha tenido importantes niveles de sintonía tendrá una segunda parte, así lo anunció la productora Michelle Alexander de ‘Del Barrio Producciones’ y André Silva dice que el éxito de lesta producción ‘es impresionante’.

MIRA TAMBIÉN: Los Kjarkas sorprendieron a todos al anunciar conciertos en Perú por sus 50 años

‘Luz de luna’ ha superado todas sus expectativas...

Sí. Le teníamos tanta fe a este proyecto, lo veníamos trabajando con tanta anticipación. Entonces, digamos que todas nuestras balas estaban puestas en la novela por lo que significa y por el reto que, particularmente, a mí me representaba al hacer de un cantante (León de la cumbia). Siempre pensamos que ‘Luz de luna’ iba a funcionar, pero jamás nos imaginamos la magnitud del alcance que tendría la novela. Es impresionante cómo la gente la ve, disfruta, conversa acerca de la novela, por donde voy están viéndola y la gente me demuestra su cariño.

Ya se confirmó que habrá una segunda parte de la novela.

Sí, Michelle Alexander (productora de ‘Del Barrio Producciones’) nos ha sorprendido con esa noticia y nos alegra muchísimo. Todavía no conocemos los detalles, pero si Michelle lo dijo me imagino que es una realidad.

TE PUEDE INTERESAR: