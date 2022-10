André Silva es uno de los actores más populares del medio televisivo gracias a al éxito de ‘Luz de Luna 2′ y el reconocimiento del público por su papel como León Zárate. Ahora, el intérprete peruano anunció su boda con Adriana Álvarez, la hija de Michelle Alexander.

El programa ‘Estás en todas’ habló sobre el compromiso que tiene el actor con Adriana Alvárez y la hija que tienen juntos, fruto de sus años de relación: “Todavía no tenemos fecha, sí tenemos varios años, tenemos una hija, ya somos una familia bastante formada”, expresó André Silva cuando habló de su compromiso en el programa de América Televisión.

Además, el intérprete fue cuestionado por Tula Rodríguez sobre la fecha en que se celebrará su matrimonio, aunque indicó que no tiene una fecha exacta, la conductora preguntó más cosas, pero Silva indicó que no le podía dar detalles acerca de su boda.

“Este… no te voy a dar detalles, Tulita, porque no me gusta hablar mucho de ese tema, pero lo único que te puedo decir es que sí se va a hacer realidad este paso importante en mi vida y estoy muy feliz y contento por eso”, dijo el popular ‘León’.

