HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...

El actor ANDRÉ SILVA confirmó que habrá segunda temporada de la novela ‘Luz de Luna’, pero dijo que las grabaciones se iniciarían aún el próximo año. Buena... A propo, MAJU MANTILLA le pidió públicamente a la productora MICHELLE ALEXANDER que la convoque para formar parte del elenco actoral. Eso...

GINO PESARESSI se sonrojó cuando su compañerita TULA RODRÍGUEZ intentó vacilarlo con la hija del ‘pizzero’, CAMILA DIEZ CANSECO. Qué roche...

Gino Assereto recomendó a Jazmín Pinedo hacer caso omiso a las críticas. (Foto: Instagram)

JAZMÍN PINEDO, HUGO GARCÍA Y MÁS

La conductora JAZMÍN PINEDO aclaró que está solterita y descartó que ande suspirando por amor. Te hablan, GINO...

La ex de HUGO GARCÍA, ALEXANDRA BALAREZO, se juntó ayer con ALEJANDRA BAIGORRIA y SAID PALAO, a quien estuvo molestando y diciendo que pronto llegaría el ‘Saidcito’. Asuuu...

La actriz NATALIA SALAS contó que su bebé Leandro ya cumplió once meses, pero ahora anda medio preocupada porque está con un retraso y posiblemente su método anticonceptivo falló. Me muero... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que le haga un rico masajito... Suuuaaaveee.