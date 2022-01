El actor André Silva afirmó que se siente agradecido por haber dado vida al ‘León de la cumbia’, en la novela ‘Luz de luna’ que transmite América Televisión y que en los próximos días tendrá su capítulo final. Dicha producción de ‘Del barrio producciones’ se ha convertido en el programa más visto del 2021, con un promedio de más de 20 puntos de rating.

“Hace dos días grabamos el final de la novela y aún me siento emocionado, nostálgico... pero se viene una sorpresa, una bomba en la historia, no se la pueden perder. Además, estoy feliz y agradecido con el público por su respaldo noche a noche, lo que nos convirtió en el programa más visto en el 2021″, señaló André Silva.

¿León se convertirá en uno de tus personajes más queridos?

Totalmente, le voy a guardar un cariño inmenso por todo lo que me ha dado, pues me ha permitido cumplir uno de mis sueños, al interpretar a un personaje ligado a la música, y creo que he dado la talla con mi preparación. Además, he tenido el honor de trabajar al lado de un maestro como Juan Carlos Fernández.

En la historia, al final, ‘León’ cree nuevamente en el amor y le ha pedido matrimonio a ‘Alma’...

Me parece que merece despedirse lleno de felicidad, pero aún hay una gran sorpresa, algo inesperado.

Y este sábado van a presentar su último show virtual...

Así es, este sábado 8 de enero tendremos una presentación virtual donde interpretaremos todas las canciones de la novela y con invitados especiales, y las entradas se adquieren en Joinnus.

En este 2022, ¿qué se viene en tu carrera?

Hay muchas cosas que deseo, pero lo más importante en este momento es tener salud. Luego, llega el estreno de ‘No me digas solterona 2′, luego haré teatro y esperar la segunda parte de ‘Luz de luna’, que ya está anunciada pero aún falta cuadrar fechas para las grabaciones.

SE COMPROMETIÓ

Recordemos que en octubre de 2021, el actor y protagonista de la telenovela ‘Luz de Luna, André Silva, sorprendió al confirmar que ya le había pedido matrimonio a su novia Adriana Álvarez , hija de la directora Michelle Alexander, con quien tiene una hija. Pese a que no exponen mucho su romance, ambos han conseguido logros a nivel profesional por su trabajo en equipo.

Para sorpresa de sus seguidores, el actor reveló que ya se había comprometido con Adriana, quien es, además, directora de profesión como su madre. “Ya la pedí (matrimonio), pronto, estamos esperando que pase la situación de la pandemia”, respondió el actor durante una visita para ‘En Boca de todos’.