El actor André Silva celebra los 100 capítulos de la exitosa telenovela ‘Luz de luna’ y asegura que es un proyecto hecho con mucho amor y al que le ‘pusimos todas las balas’.

“Seguimos dándole con fuerza y mucho amor. Felizmente las cosas están yendo bien, tenemos la preferencia del público. Imagínate que hoy llegamos a los100 capítulos y eso nos alegra infinitamente”, afirmó.

‘Luz de luna’ ha superado todas sus expectativas...

Sí, pero ha sucedido algo bien loco desde el inicio. Le teníamos tanta fe a este proyecto, lo veníamos trabajando con tanta anticipación. Entonces, digamos que todas nuestras balas estaban puestas en la novela por lo que significa y por el reto que, particularmente, a mí me representaba al hacer de un cantante (León de la cumbia) y tocar algunos instrumentos. Siempre pensamos que ‘Luz de luna’ iba a funcionar, pero jamás nos imaginamos la magnitud del alcance que tendría la novela. Es impresionante como la gente la ve, disfruta, conversa acerca de la novela, por dónde voy están viéndola y la gente me demuestra su cariño.

Han liderado el rating desde su estreno.

Así es, es más estamos llegando a picos de rating muy altos que hace muchos años no se veía en la televisión. Tenemos picos de 28, es un montón y diariamente más de un millón y medio de personas nos siguen. Estamos contentos, felices de entrar a los hogares y de contar una historia bonita, de amor puro, verdadero y sincero.

Dar vida a León, ¿ha sido un reto para ti?

Sí, ha sido un súper reto. Felizmente he estado acompañado de grandes profesionales como Isabel Iñigo en el canto, Carlos Luyo en la coreografía y tengo el soporte de Juan Carlos Fernández y su equipo para grabar los temas de manera profesional, también ellos me asesoran personalmente con los temas musicales, con los instrumentos que tengo que tocar en algunas de las escenas.

Le has agarrado el gusto al canto.

Siempre me ha gustado cantar, desde muy pequeño he participado en festivales de canto. Mi papá siempre era la persona que me ha apoyado en todos mis sueños y ha estado pendiente de mí y ahora él anda mucho más feliz de ver ese sueño hecho realidad y de poder escuchar mis canciones en plataformas como Spotify, Amazon. Es lindo todo lo que está pasando.

Ya se confirmó que habrá una segunda parte de la novela.

Sí, Michelle Alexander (productora de ‘Del Barrio Producciones’) nos ha sorprendido con esa noticia y, de verdad, nos alegra muchísimo. Todavía no conocemos los detalles, cuándo se empezaría a grabar, qué cosas irían en la historia, pero si Michelle lo dijo me imagino que es una realidad. Solo estamos esperando tener más detalles al respecto y estamos contentos, felices de seguir contando esta historia que hemos hecho con tanto cariño para la gente.

