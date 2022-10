¡LA CUADRÓ! Tula Rodríguez le cuestionó a André Silva sobre si ya tenía fecha para su boda con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander. El actor dejó en evidencia que le había incomodado la pregunta y remarcó que no daría detalles de su vida privada.

“Le he pedido la mano y estamos cada día más avanzando para ese objetivo (¿Ya hay fecha?) Todavía no tenemos fecha Tulita (¿Este año es?) Este...no te voy a dar detalles porque no me gusta hablar de ese tema”, expresó.

Tula insiste con preguntas a André Silva: “¿Por qué eres así?”

Pese a la respuesta del actor de ‘Luz de Luna’, la conductora de En Boca de Todos insistió en preguntarle sobre su relación con Adriana Álvarez, la madre de su hija.

“(¿Cuántos años tienen juntos, André?) “Sí, varios años, bastantes años, ya tenemos una hija, así que ya somos una familia bastante formada”, respondió.

“Ay, André, por qué eres así, te pregunto cuánto tiempo tienes y me dices ‘ah, ya varios años’, 7 años, 8 años, no sé, o sea, en la ficción lo tienes claro, pero en la vida real, André, por favor, ¿Cuántos años tienes, 7, 8?”, expresó.

