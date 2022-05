Va caminando por la vida, orgulloso de donde viene y sabiendo a dónde va. Se infla el pecho por ser André Silva, aunque en estos últimos meses dejó de ser el muchacho con nombre propio para ser el ‘León’. La magia de la televisión lo ubica como un héroe romántico y la realidad no difiere mucho de la ficción. Una historia con esfuerzo y un presente de emociones.

André, ¿el mejor piropo que te han dicho en la calle?

Una chica me gritó: ‘León, no soy tu leona, pero puedo ser tu gata fiera’.

Hoy eres el hombre perfecto, ¿cocinas?

Hago de todo y bien: Criollo, marino, chifa, hasta maki japonés.

Eso encanta a las chicas.

He conquistado a muchas mujeres con mi sazón.

¿En serio?

No solo a ella, también a su mamá.

¿Quedan impresionadas?

La señora decía: ‘Guau, qué rico cocinas’.

Entonces es otra de tus virtudes.

Sueño con poner un restaurante o trattoría.

André Silva afirma que es cumbiambero de siempre.

ANDRÉ SILVA ROMPE ESTEREOTIPOS

Rompes el estereotipo de galán que nos habían impuesto: Rubio, ojos azules.

Ya eso se va quedando en el pasado. En ‘Del Barrio Producciones’ se han abierto puertas y ventanas para trabajar con gente sin importar su color o raza.

Eso es muy bueno.

La tele juega con la imagen, pero también con quien se va a identificar el público.

El ‘León’ es eso.

Es un muchacho de barrio, joven, que ha venido de provincia como la mayoría de los peruanos y lucha por su familia y sueños.

En la novela cantas cumbia, ¿la escuchas?

Soy cumbiambero de siempre.

¿Cuáles son tus favoritos?

Armonía 10, Grupo 5, Tony Rosado. Esos de todas maneras.

¿Y bailar?

Creo que lo hago bien.

¿La salsa?

En ese ritmo tienes más posibilidades de hacer maniobras con los brazos.

André Silva viene de abajo, trata de andar derecho y es agradecido con lo que le toca y tiene.

HE JUGADO EN LA PISTA, KIWI Y MATAGENTE

¿Te achoras con una del Gran Combo?

Claro, he crecido en Huaral y he jugado en la pista, kiwi y matagente.

¿Buen pelotero?

Fui de la selección de mi colegio y divisiones menores del Unión Huaral.

¿Tu puesto?

Dicen que soy multifuncional, pero creo destaco más de volante de avanzada. Genero y también puedo definir.

¿Artillero?

Desde pequeño me he llevado la medalla del goleador.

¿Picón?

Pongo garra, no doy ningún balón por perdido. Es el temperamento de los que somos hinchas de la ‘U’.

¿Vas con la ‘patrona’ a las pichangas?

Normalmente no, pero a veces ha ido con mi hija.

¿Eso es tenerte confianza?

Somos seres humanos, tenemos errores, pero siempre viendo el bienestar de la familia.

¿Los actores se cuidan la cara cuando fulbitean?

Si, pero también todo el cuerpo, porque es nuestra herramienta de trabajo.

¿Los contrarios se esmeran el doble cuando los enfrentan?

Llegan con todo a ganarnos, porque si lo hacen, después tienen para contarle hasta a sus nietos.

¿Y ustedes?

Tampoco somos cojos.

¿Eres justiciero?

Me ha tocado que he tenido que meterme cuando he visto un robo.

¿Fuiste a chapar al choro?

Una vez, cuando estaba acompañado con mi hermano, perseguí a un delincuente.

¿Lo alcanzaron?

Increíblemente sí y recuperamos el celular.

¿Cuál es la moraleja?

Si los ciudadanos nos unimos, evitaremos muchos actos delictivos.

NO DESCARTA CANTAR

De tanto cantar cumbia en la serie, ¿puedes animarte a formar tu orquesta?

Me han invitado varias y solo he ido con los Kjarcas, en el Teatro Municipal, pero no descarto compartir mi talento que estoy cultivando con consagrados.

Nicolás Galindo, tu rival en la telenovela, es hincha de Alianza y ha confesado que intenta llevar a un partido a Naima Luna, tu hija en la ficción.

Yo estoy un paso adelante porque su mamá ya autorizó para que vayamos al ‘Monumental’.

¿Por qué debemos ver esta segunda parte que se acaba de estrenar?

Hay una historia sólida, giros atrevidos que van a gustar.

Te conozco años, ¿por qué nunca te has mareado?

Vengo de abajo, cuidando cada paso, tratando de andar derecho y soy agradecido con lo que me toca y tengo.

Un gran abrazo y felicitaciones.

La carrera del actor es muy relativa y por eso hay que ser recíproco cuando te va bien. Nunca negar una foto, un saludo.

Un gran escritor turco, llamado Mehmet Murat Ildan, alguna vez aseguró: ‘La grandeza es permanecer humilde cuando todo el mundo te llama grande’ y al finalizar esta charla, creo que André Silva está en ese camino.

