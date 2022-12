La joven actriz Andrea Alvarado está muy emocionada por darle vida a Rosemary, la prima coqueta, traviesa y aniñada de Maricucha, en la telenovela que se emite por América Televisión. Se dio un tiempo en medio de las grabaciones para hablar con nosotros y contarnos un poco más de ella y de sus planes a futuro en el mundo de la actuación.

Andrea, tu personaje le hace la vida de cuadritos a Maricucha…

Sí (risas). Rosmery es una chica pícara, coqueta y juguetona que llegó a la vida de Maricucha para ponerla de cabeza. No es mala del todo, tiene su lado bondadoso, solo que a veces se deja absorber por su conducta infantil y la comparación.

¿Qué te ha dicho el público?

Que odian al personaje, pero también les cae bien, ja, ja, ja. Yo estoy feliz de interpretarlo.

Antes has hecho teatro, ¿es más complicado hacer televisión?

Definitivamente sí. En la telenovela muchas veces no sabes qué pasará con tu personaje más adelante, puede cambiar en cualquier momento.

¿Siempre fue tu primera opción la actuación?

Primero estudiaba Comunicaciones, un día rebuscando mis cosas encontré mi anuario de sexto de primaria y ahí puse que quería ser actriz y presidenta (risas). Sentí que mi yo del pasado me hablaba, me inscribí en un taller de teatro musical, me encantó y me cambié a la facultad de Artes Escénicas.

¿Con qué artista te gustaría grabar una telenovela o película?

Aunque no lo creas mi sueño ya se hizo realidad, siempre quise actuar con Patricia (Barreto). Ella es una capa. Más adelante quisiera compartir roles con Gael García, por ejemplo, y también con mi novio Fernando (Luque).

¿Congenias muy bien con tu pareja?

Sí, a ambos nos encanta la actuación y dictamos talleres en nuestra asociación cultural La Vaca Multicolor. ¡Ya estamos con las inscripciones abiertas, llámennos! (risas).

¿Qué es lo primero que haces al despertarte?

Tomar un vaso con agua, me levanto con mucha sed.

Defínete en tres palabras…

Optimista, luchadora, alegre y muy calculadora, pienso bastante antes de dar el siguiente paso… Ya me pasé de tres, ja, ja, ja.

Andrea Alvarado espera poder interpretar un personaje que la rete como actriz, puede ser teatro musical para actuar, cantar y bailar a la vez.

El consejo de vida que hasta ahora lo recuerdas.

Mi madrina me lo dijo cuando empecé a trabajar: ‘Se construye lentamente’.

¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren estudiar actuación?

Que sigan su sueño y vocación, sí se puede vivir del arte. Eso sí, es importante liberar los miedos, tener mucha fuerza de voluntad y compromiso. Sin estudio y disciplina no se llega lejos.

Tus planes en el mundo de la actuación...

Interpretar un personaje que me rete, puede ser teatro musical para actuar, cantar y bailar a la vez.

MÁS INFORMACIÓN:

Xoana González hará dupla en ‘Onlyfans’ con Romina Gachoy

Melissa Paredes: “Es emocionante que Anthony vuelva a la pista conmigo”

El Gran Show 2022: ¿Quiénes son los finalistas del reality de baile?